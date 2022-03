Allemagne : consommation décevante

Les ventes de détail en Allemagne pour le mois de février 2022 ont augmenté de 0,26% en comparaison du mois antérieur...

(Boursier.com) — Les ventes de détail en Allemagne pour le mois de février 2022 ont augmenté de 0,26% en comparaison du mois antérieur et en données ajustées des variations saisonnières, contre un consensus FactSet de +0,5% et après une stabilité en janvier. Hors ajustements saisonniers, ces ventes de détail augmentent de 7,1% sur un an.