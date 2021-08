Allemagne : chute de l'indice ZEW du sentiment économique

(Boursier.com) — Les indices ZEW du sentiment économique pour le mois d'août publiés ce matin ont déçu. L'indicateur allemand est ressorti à 40,4, contre un consensus de marché de 57 selon FactSet et un niveau de 63,3 un mois avant. L'indice de la situation actuelle a été de 29,3, contre 30 de consensus. L'indicateur européen a quant à lui chuté à 42,7, contre 55 de consensus et 61,2 un mois plus tôt.