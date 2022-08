Allemagne : bonne surprise au deuxième trimestre, avant la récession ?

L'économie allemande a un peu mieux résisté qu'initialement estimé au cours du deuxième trimestre...

(Boursier.com) — L 'économie allemande a un peu mieux résisté qu'initialement estimé au cours du deuxième trimestre. Selon les données de l'Office fédéral de la statistique, le PIB a progressé de 0,1% en séquentiel contre une stagnation précédemment annoncée. L'expansion a été tirée par les dépenses publiques, les dépenses des ménages y contribuant également. "Malgré les fortes hausses de prix et la crise énergétique, les consommateurs en ont profité pour voyager et sortir davantage... après la levée de la quasi-totalité des restrictions liées au Covid-19", souligne Destatis. En glissement annuel, la croissance ressort à 1,8% contre 1,5% estimé auparavant et +3,9% au premier trimestre.

"Malgré des conditions-cadres difficiles pour l'économie mondiale, l'économie allemande a tenu bon au cours des deux premiers trimestres de 2022", affirme le Dr Georg Thiel, président de Destatis. Au 1er trimestre 2022, l'économie allemande avait progressé de 0,8%.

Malgré tout, cette lecture plus positive que prévu ne dissipera pas les craintes concernant les perspectives de la plus grande économie d'Europe. La Bundesbank a déclaré cette semaine que la production du troisième trimestre stagnerait plus ou moins, tandis que le risque d'une contraction au quatrième trimestre et au premier trimestre 2023 a "considérablement" augmenté. L'inflation, quant à elle, pourrait atteindre environ 10% vers la fin de l'année.