Allemagne : augmentation record des prix à la production

(Boursier.com) — L 'indice allemand des prix à la production pour le mois de septembre a connu sa plus forte progression historique, en hausse de 14,2% en comparaison de l'an dernier, contre un consensus FactSet de 13,1% et après une hausse de 12% au mois d'août. L'indice allemand des prix à la production progresse de 2,3% en septembre, en comparaison du mois antérieur, contre +1,4% de consensus de marché et +1,5% un mois plus tôt.