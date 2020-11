Accélération de la croissance du secteur manufacturier de la zone euro en octobre

L'indice PMI final pour l'industrie manufacturière de la zone euro ressort à 54,8 en octobre contre 53,7 en septembre (estimation Flash : 54,4)...

(Boursier.com) — L 'indice PMI final pour l'industrie manufacturière de la zone euro ressort à 54,8 en octobre contre 53,7 en septembre (estimation Flash : 54,4). Il indique ainsi une croissance du secteur pour un quatrième mois consécutif, et la plus forte expansion depuis vingt-sept mois. La conjoncture s'est améliorée dans les trois sous-secteurs couverts par l'enquête. C'est celui des biens d'équipement qui a enregistré la plus forte expansion, le taux de croissance s'étant redressé à son plus haut niveau depuis plus de deux ans. Le sous-secteur des biens intermédiaires a également enregistré une croissance soutenue tandis que dans le secteur des biens de consommation, l'expansion a ralenti pour n'afficher qu'un rythme marginal.

Chris Williamson, Chief Business Economist à IHS Markit, commente ainsi les derniers chiffres de l'enquête : "le secteur manufacturier de la zone euro a enregistré une croissance très soutenue en octobre, portée par de fortes expansions de la production et des nouvelles commandes, dont les taux ont été rarement surpassés au cours des vingt dernières années. Si les données de l'enquête permettent d'anticiper de nouvelles hausses de l'activité au cours du quatrième trimestre, elles mettent toutefois en évidence des disparités inquiétantes au sein de la région. A l'échelon national, c'est de nouveau l'Allemagne qui a enregistré de loin les meilleures performances, l'expansion allemande s'appuyant sur une hausse très marquée des nouvelles commandes, la plus forte enregistrée au cours des vingt-cinq années d'enquête. La croissance s'est également accélérée en Italie, en Espagne et en Autriche. L'expansion a en revanche affiché un rythme très modéré en France, en Irlande et aux Pays-Bas tandis que la Grèce a renoué avec la contraction".