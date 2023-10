Accalmie sur les cours du brut, la Banque Mondiale n'écarte pas une possible flambée

Les cours du brut reperdent un peu de terrain en ce début de semaine après leur vive hausse de vendredi...

(Boursier.com) — Les cours du brut reperdent un peu de terrain en ce début de semaine après leur vive hausse de vendredi. Le baril de brut léger américain (WTI) pour livraison décembre recule de 2% à 83,9 dollars sur le Nymex tandis que le baril de Brent de la mer du Nord de même échéance cède 1,7% à 89$ à Londres. Alors que jusqu'à présent, la guerre entre Israël et le Hamas a eu un impact minime sur le marché pétrolier, la Banque mondiale avertit que même une légère perturbation des approvisionnements en brut due à l'escalade du conflit au Moyen-Orient pourrait retirer entre 500.000 et 2 millions de barils par jour des marchés mondiaux et, en conséquence, faire monter les prix entre 93 et 102 dollars le baril.

En cas de forte dégradation du conflit, soit le scénario extrême de l'institution, entre 6 et 8 millions de barils de pétrole par jour pourraient être sortis du marché, une ampleur comparable à l'embargo pétrolier arabe de 1973, et les prix pourraient alors atteindre jusqu'à 157 dollars le baril. A l'heure actuelle, la Banque mondiale estime que la relative sérénité du marché "pourrait refléter la capacité améliorée de l'économie mondiale à absorber les chocs pétroliers".

Selon les prévisions de base de la BM, les prix du brut devraient atteindre en moyenne 90 dollars le baril au cours du trimestre en cours, avant de baisser à une moyenne de 81 dollars le baril l'année prochaine, dans un contexte de ralentissement de la croissance économique mondiale.