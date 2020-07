18ème semaine avec plus d'un million d'inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Et de 18 ! La progression hebdomadaire du nombre de chômeurs s'est maintenue au-dessus de la barre du million aux Etats-Unis, et ce pour la dix-huitième semaine consécutive. Le Département américain au Travail vient en effet d'annoncer, pour la semaine close au 18 juillet, que les inscriptions au chômage ont atteint 1,416 million, en hausse de 109.000 par rapport à la lecture révisée de la semaine antérieure de 1,307 million. Elles ressortent supérieures aux attentes puisque le consensus était positionné à 1,3 million et augmentent pour la première fois depuis le mois de mars.

La moyenne à quatre semaines s'établit à 1,360 million, en recul de 16.500. Enfin, le nombre de chômeurs indemnisés sur la semaine close le 11 juillet s'établit à 16,197 millions, en baisse de 1,1 million sur sept jours.

Avant que le coronavirus ne mette à l'arrêt la majeure partie de l'économie américaine, le précédent record datait de 1982 avec 695.000 demandes hebdomadaires.