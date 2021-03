Zone Euro : vers une croissance de 4,2% en 2021 (S&P Global Ratings)

L'économie de la zone s'accommode mieux des mesures de restrictions...

(Boursier.com) — Les économistes de S&P Global Ratings ajustent leur prévision économique pour la Zone Euro. Ils prévoient désormais une croissance de 4,2% en 2021 et de 4,4% en 2022. Pour le Royaume-Uni, les anticipations sont de 4,3% et 6,8% et pour la Suisse de 3,6% et 3%.

L'économie de la zone s'accommodant désormais mieux des mesures de restrictions, nous continuons d'anticiper un retour aux niveaux d'avant crise au 2e trimestre de 2022" commentent les spécialistes.

Besoin de reconstitution des stocks

En 2021, l'économie restera soutenue par l'accélération de la reprise en Asie et aux États-Unis, ainsi que par le besoin de reconstitution des stocks. En février 2021, les prévisions de production industrielle en Zone Euro étaient déjà à leur plus haut niveau depuis deux ans...

Pour les économies plus axées sur le tourisme (Espagne, Italie, France), ce secteur d'activité ne retrouvera toutefois sans doute pas son rythme de croisière avant 2022.

Taux préservés

Des fondamentaux économiques plus faibles et l'engagement de la BCE en faveur d'une politique monétaire accommodante préservent jusqu'à présent les taux d'intérêt à long terme de la hausse des rendements américains, poursuit S&P.

"Outre la course entre le vaccin et le virus, une autre condition essentielle qui sous-tend nos prévisions est le maintien de conditions de financement favorables prévalant actuellement dans la Zone Euro" explique Sarah Limbach, Economiste, S&P Global Ratings.

Campagne de vaccination

"L'économie de la Zone Euro est moins sensible aux restrictions sociales qu'il y a un an... Nous voyons la corrélation entre croissance et mesures de restrictions diminuer au fil du temps. Depuis décembre 2020, l'impact sur l'activité économique est de 10% environ, soit moins du tiers de l'impact au 2e trimestre 2020" explique Sylvain Broyer, Chef Economiste Europe, S&P Global Ratings.

"L'ajustement de nos prévisions pour la Zone Euro tient compte des progrès d'adaptation des entreprises et des consommateurs aux mesures de restrictions, du rythme des campagnes de vaccination, ainsi que d'une forte demande extérieure" conclut Marion Amiot, Economiste Senior, S&P Global Ratings.