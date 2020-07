Zone euro : les ventes au détail en hausse record après le confinement

Zone euro : les ventes au détail en hausse record après le confinement









Le rebond des ventes en mai a partiellement compensé les baisses record enregistrées au cours des deux mois précédents. La France enregistre un bond de plus de 25%.

(Boursier.com) — La levée progressive des mesures de confinement a permis aux consommateurs de retourner dans les magasins en mais... Traduction immédiate : une forte reprise des ventes au détail. Les ventes dans les 19 pays de la zone euro ont flambé de 17,8% en mai par rapport à avril, selon Eurostat, un chiffre encore meilleur qu'attendu.

Il s'agit de la hausse la plus soutenue enregistrée depuis 1999, année durant laquelle a débuté la collecte des données des ventes au détail dans la zone euro, selon les estimations publiées lundi par l'Office statistique de l'Union européenne.

La reprise loin d'être complète

Si la reprise est loin d'être complète avec des ventes en baisse de 5,1% par rapport à mai 2020, l'évolution en rythme annuel a été moins défavorable qu'attendu puisque le consensus donnait une baisse de 7,5%.

Le rebond des ventes en mai a partiellement compensé les baisses record enregistrées au cours des deux mois précédents puisque les volumes du commerce de détail avaient chuté de 12,1% en avril et de 10,6% en mars, selon les données révisées d'Eurostat publiées lundi.

L'habillement avait été particulièrement secoué

Les ventes dans l'habillement et la chaussure, le secteur le plus touché durant la pandémie de coronavirus, ont enregistré une hausse de 147,0% en mai par rapport à avril mais accusent une chute de 50,5% sur un an. Les achats de carburants automobiles ont augmenté de 38,4%, la vente d'électroménager et d'ameublement de 37,9%, ceux de les livres et de matériel informatique de 26,8%.

Les ventes en ligne, seul sous-secteur du commerce de détail de la zone euro qui n'a pas connu de baisse pendant le confinement, ont continué à augmenter, de 7,0 % en mai.

+26,5% en France

Le détail des chiffres par pays montre que les ventes au détail ont augmenté de 13,9% en Allemagne et de 25,6% en France. Les données pour l'Italie n'étaient pas disponibles pour le mois de mai.