Zone euro : le sentiment économique monte pour la 1ère fois depuis février

(Boursier.com) — Le sentiment économique dans la zone euro a enregistré un rebond légèrement plus haut plus que prévu en novembre, d'après des données publiées mardi. Il s'agit de sa première progression depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février à la faveur d'un optimisme accru des consommateurs et dans les services.

L'indice mensuel du sentiment économique de la Commission européenne a augmenté à 93,7 en novembre, contre 92,7 en octobre, dépassant légèrement les estimations du consensus des économistes interrogés par Reuters, qui prévoyaient une hausse à 93,5.

Moins bien dans l'industrie

Le climat dans l'industrie s'est détérioré sur un mois, tombant de -1,2 à -2,0 en novembre, un chiffre nettement inférieur aux -0,5 attendus par le marché. Dans les services, le climat s'est toutefois amélioré plus que prévu au cours de la même période, atteignant 2,3, contre 2,1 le mois dernier.

Les consommateurs se sont montrés nettement plus optimistes, l'indicateur passant à -23,9 contre -27,5 en octobre. Les anticipations d'inflation des consommateurs ont également fortement baissé, à 30,1 en novembre contre 37,3 un mois plus tôt, et celles des entreprises à 40,4 contre 44,8 en octobre.