Zone euro : l'économie va "flirter" avec la récession en 2023

Selon les dernières prévisions d'Allianz Trade...

(Boursier.com) — Inflation , remontée des taux du côté des banques centrales, tensions sur le système bancaire américain, crise énergétique... Dans cet environnement international toujours volatil, Allianz Trade estime que la croissance mondiale ralentira sensiblement en 2023 à +2,2% (après +3% en 2022), avant de très légèrement rebondir en 2024 à +2,3%.

"En cause principalement, la crise énergétique européenne qui n'a toujours pas été résolue, couplée à la hausse des taux d'intérêts, à l'impact négatif des récents évènements bancaires sur la confiance des agents économiques, et à une inflation persistante qui continue de peser sur la consommation des ménages", peut-on lire dans la mise à jour de ses perspectives, publiée jeudi. L'inflation est attendue à +6,6% à l'échelle mondiale en 2023 et à +4% en 2024...

Ralentissement aux Etats-Unis

Les Etats-Unis devraient subir un important ralentissement cette année (+1,1% de croissance du PIB, soit -1 point par rapport à 2022), en grande partie dû à la décélération de l'activité dans les secteurs de l'immobilier, de l'industrie et de la construction. Côté zone euro, l'économie flirtera avec la récession en 2023 (+0,3% de croissance du PIB, soit -3,2 points par rapport à 2022), du fait de la fin progressive des différents stimulus fiscaux déployés et des conséquences de la crise énergétique.

Les perspectives économiques de la Chine s'améliorent, avec un rebond de la croissance attendu à +5% cette année (+2 points vs 2022) qui découle directement de la réouverture du pays et de la reprise de l'activité. Malheureusement, le rebond chinois n'aura pas un impact suffisant pour booster l'économie mondiale ", explique Ano Kuhanathan, responsable de la recherche sectorielle chez Allianz Trade.

L'Allemagne en récession ?

En Europe, l'Allemagne ne devrait pas échapper à la récession, estime Allianz Trade. "Avec un PIB qui devrait reculer de -0,1% cette année, le pays paie le prix fort de la crise énergétique actuelle. Ses voisins, moins exposés et dépendants aux énergies russes, devront quant à eux se contenter d'une croissance très molle en 2023, de l'ordre de +0,4% en France (-2,2 points par rapport à 2022), de +0,3% en Italie (-3,5 points) et de +1% en Espagne (-4,5 points).

Dans ces pays, l'inflation restera élevée cette année : elle atteindra en moyenne +5,6% en zone euro. Dans le détail, l'inflation atteindra en 2023 +5,9% en Italie, +5,6% en Allemagne, +5,2% en France et +4,8% en Espagne, selon les prévisions d'Allianz Trade.