Zone d'alerte maximale : le télétravail fait son grand retour

"Il s'agit d'un effort collectif demandé aux entreprises mais un effort nécessaire pour réduire la circulation du virus", a estimé la ministre du Travail Elisabeth Borne...

(Boursier.com) — Vers le grand retour du télétravail ? Alors que Paris et sa petite couronne sont passés en "zone d'alerte maximale" ce lundi, la ministre du Travail Elisabeth Borne a demandé aux employeurs et aux salariés de recourir au travail à distance "autant que possible", estimant que "de nombreux postes de travail" le permettent, et "des rotations peuvent s'organiser afin de limiter l'impact sur le collectif de travail".

"Dans les zones d'alerte renforcée et maximale, nous demandons aux employeurs et aux salariés, en responsabilité de trouver les organisations adaptées à chaque entreprise, et de limiter ainsi les interactions sociales, que ce soit sur le lieu de travail ou dans les transports en commun", a-t-elle ainsi indiqué dans un communiqué.

"Il s'agit d'un effort collectif demandé aux entreprises mais un effort nécessaire pour réduire la circulation du virus", a ajouté la ministre, qui a reçu lundi matin les partenaires sociaux...

"La situation épidémique est très préoccupante"

"Nous faisons confiance aux partenaires sociaux pour parvenir, par un dialogue social de proximité et de qualité, à mettre en oeuvre ces mesures dans la concertation", a de son côté affirmé Laurent Pietraszewski, secrétaire d'Etat chargé des Retraites et de la Santé au Travail.

En d'alerte renforcée maximale, salariés doivent, possible, télétravail. C'est un effort collectif demandé aux entreprises mais un effort nécessaire pour réduire la circulation du virus. @pietraszewski_lhttps://t.co/UczPlVvlHa — Elisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne), via Twitter

Dans les zones d'alerte renforcée et maximale, en particulier Paris et sa petite couronne, le gouvernement estime que "la situation épidémique est très préoccupante".

Sur le plateau des "4 Vérités" de 'France 2', la présidente LR de la région Île-de-France a également appelé "tous les Franciliens à l'autodiscipline" et "à reprendre le chemin du télétravail" pour "que le virus se propage moins" et pour "lisser les heures de pointe". Pour rappel, Marseille et Aix-en-Provence sont aussi en zone d'alerte maximale...

Un salarié sur 10 en télétravail

Pour les entreprises qui ne peuvent pas mettre en place le télétravail, le protocole national en vigueur depuis le 1er septembre pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l'épidémie de Covid-19 "continue de s'appliquer".

Selon les données publiées fin septembre par la Dares, le télétravail concernait un salarié sur 10 au mois d'août. "Le télétravail reste particulièrement fréquent dans les secteurs de l'information et de la communication (36% des salariés), et dans les activités financières et d'assurance (22%), pour lequel il était déjà nettement plus répandu avant la crise. Il l'est nettement moins dans l'hébergement-restauration (3%), la construction (3%) et l'industrie agroalimentaire (4%)", précise le service des statistiques du ministère du Travail.