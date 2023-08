YouTube Premium et YouTube Music augmentent leurs prix en France

Les deux services de la plateforme de vidéo à la demande de Google avaient déjà discrètement augmenté leurs tarifs mensuels aux Etats-Unis fin juillet.

(Boursier.com) — Après Apple Music, Deezer ou encore Spotify, c'est au tour de YouTube Music Premium et YouTube Premium de revoir à la hausse leurs prix en France... Google a en effet décidé d'augmenter les tarifs de ses services de 1 euro par mois. Dorénavant, l'abonnement à YouTube Premium coûtera 12,99 euros au lieu de 11,99 euros, tandis que pour accéder à YouTube Music, les prix mensuels passeront de 9,99 euros à 10,99 euros.

Cette hausse des tarifs intervient après que les deux services de la plateforme de vidéo à la demande de Google ont déjà discrètement augmenté leurs tarifs mensuels aux Etats-Unis à la fin du mois de juillet, marquant la première augmentation depuis le lancement du service d'abonnement en 2018.

Pour les utilisateurs américains, l'abonnement YouTube Premium coûte désormais 13,99 dollars par mois, soit 2 dollars de plus qu'auparavant. L'offre annuelle a été augmentée de 20 dollars pour atteindre 139,99 dollars. Concernant YouTube Music, le prix de l'abonnement mensuel a été porté à 10,99 dollars, contre 9,99 dollars...

Hausse généralisée des prix

La plateforme de vidéo à la demande de Google, qui a franchi fin 2022 la barre des 80 millions d'abonnés payants, a justifié cette décision en évoquant deux raisons : maintenir un service et des fonctionnalités de qualité et améliorer le service Premium pour soutenir les créateurs et les artistes.

Des augmentations de prix similaires avaient été décidées notamment par Amazon Music, Apple Music et Tidal. Fin juillet, Spotify avait, de son côté, décidé d'augmenter de 1 dollar le prix de son abonnement Premium aux Etats-Unis, faisant ainsi grimper la facture à 10,99 dollars par mois.

De nouvelles fonctionnalités

Comme le rappelle la plateforme, YouTube Premium permet d'accéder au contenu "sans publicité pour pouvoir vous immerger dans vos vidéos favorites sans interruption", télécharger "des vidéos à regarder quand vous êtes hors connexion ou en déplacement", ou encore lire "en arrière-plan pour regarder des vidéos l'écran verrouillé ou en utilisant d'autres applications".

En avril dernier, YouTube avait introduit de nouvelles fonctionnalités pour ses utilisateurs premium, notamment la possibilité d'organiser des sessions Google Meet pour regarder des vidéos sur la plateforme avec d'autres utilisateurs...