YouTube franchit le cap des 100 millions d'abonnés payants

(Boursier.com) — Dans un contexte de ralentissement de la croissance chez certains acteurs du streaming, YouTube se démarque. Jeudi, la plateforme vidéo de Google a annoncé avoir franchi le cap des 100 millions d'abonnés, incluant les utilisateurs de YouTube Music (10,99 euros par mois) et de YouTube Premium (14,99 euros par mois), l'offre sans publicité.

"En 2015, beaucoup doutaient qu'un modèle d'abonnement puisse prospérer sur YouTube. Ils disaient que le marché était encombré et que notre plateforme était trop différente. Aujourd'hui, 100 millions d'abonnés plus tard, notre spécificité est précisément le moteur de notre succès", s'est félicité Lyor Cohen, responsable de la musique chez Youtube, dans un communiqué.

"YouTube Premium est à part : il offre une valeur inégalée sur YouTube et YouTube Music, les fans peuvent bénéficier d'un accès sans publicité aux deux applications, et lire des vidéos en hors ligne ou les télécharger", a-t-il rappelé.

Encore loin derrière Spotify

"De plus, ils bénéficient d'un accès exclusif aux afterparties, où des artistes comme Niall Horan et Jennifer Lopez dialoguent avec leurs fans directement après la première de leur vidéo. YouTube Premium est le seul service où l'engagement social, la diffusion de musique et tous les formats vidéo convergent de manière transparente, sans interruption", a fait valoir Lyor Cohen.

Malgré ses 100 millions d'abonnés, la plateforme lancée en 2005 reste encore loin derrière Spotify, qui comptait, en octobre 2023, 226 millions d'abonnés payants sur près de 600 millions d'utilisateurs réguliers. De leur côté, Apple Music et Amazon Music gardent confidentiel le nombre de leurs abonnés. Mais selon les estimations de l'institut britannique MIDiA Research, ils auraient chacun compté environ 85 et 82 millions d'abonnés respectivement à mi-2022.

"Tirer parti de l'IA"

Toutefois, la filiale du géant Alphabet peut se vanter d'avoir gagné 20 millions d'abonnés en seulement 18 mois. "Cette croissance de 20 millions de membres en un peu plus d'un an souligne la force de notre double moteur de revenus publicitaires et d'abonnements. L'expansion mondiale de YouTube Premium se poursuit, avec une présence dans plus de 100 pays et régions, et d'autres à l'horizon 2024", a indiqué le responsable mondial de la musique chez YouTube.

Par ailleurs, Lyor Cohen a précisé que la plateforme a investi 6 milliards de dollars dans la production musicale au cours des 12 derniers mois. "Le secteur de la musique se trouve à un tournant décisif. Ensemble, nous pouvons exploiter l'innovation technologique pour générer une valeur sans précédent pour les artistes et les fans", a-t-il affirmé.

"Qu'il s'agisse de tirer parti de l'IA pour stimuler l'imagination créatrice ou de relier de manière transparente les contenus courts et longs pour une exposition maximale des artistes, nous pouvons forger ensemble un avenir où l'industrie de la musique prospérera", a-t-il ajouté.