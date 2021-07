Youtube déploie "Shorts" pour concurrencer TikTok

Lancé en version bêta dans quelques pays depuis 2020, le nouveau format court de la plateforme vidéo de Google enregistre déjà 6,5 milliards de vues quotidiennes...

(Boursier.com) — Après Snapchat et Instagram, YouTube s'empare à son tour du format de TikTok... Disponible jusqu'ici en version bêta dans une poignée de pays comme l'Inde ou les Etats-Unis, la nouvelle fonctionnalité baptisée "Shorts", qui permet de créer et publier des vidéos courtes, va être déployée dès mercredi dans plus de 100 pays, dont la France, a annoncé le service de vidéo en ligne de Google.

"'Shorts' est une nouvelle expérience vidéo courte pour les créateurs et les artistes qui souhaitent tourner des vidéos courtes et accrocheuses en utilisant uniquement leur téléphone portable", explique la plateforme dans un communiqué.

Tous les utilisateurs pouvaient déjà visionner ces courtes vidéos d'une durée de 60 secondes maximum, mais l'outil de création et publication, qui permet notamment d'ajouter du texte et des effets sonores ou visuel aux vidéos, n'était pas encore disponible partout dans le monde.

6,5 milliards de vues quotidiennes

Le format n'est pas révolutionnaire, puisqu'il s'inspire directement de l'application chinoise TikTok, particulièrement plébiscitée par les jeunes. Mais selon la filiale de Google, il s'agit d'un développement "naturel" de son offre, lié à l'amélioration des technologies de vidéo sur les mobiles.

"A mesure que la technologie progresse, les créateurs et les artistes peuvent désormais profiter de l'incroyable puissance des smartphones pour créer et publier facilement du contenu de haute qualité où qu'ils se trouvent dans le monde", explique-t-elle.

Déjà lancé en version bêta en Inde, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et dans certains pays d'Amérique latine, 'Shorts' dépasse déjà les 6,5 milliards de vues quotidiennes dans le monde, selon Youtube.

Un fonds de soutien doté de 100 millions de dollars

Pour les créateurs, la plateforme a annoncé qu'un fonds de soutien doté de 100 millions de dollars pour 2021 et 2022, déjà en place aux Etats-Unis et en Inde, sera prochainement étendu "pour le reste du monde".

Pour rappel, Facebook avait déjà lancé sa propre version de TikTok via Instagram. Baptisée "Reels", cette fonctionnalité disponible depuis l'été 2020 permet aussi aux utilisateurs d'enregistrer de courtes vidéos adaptées aux smartphones, puis ajouter des effets spéciaux et des bandes sonores tirées d'une bibliothèque musicale.

De son côté, Snapchat a lancé "Spotlight", une fonctionnalité directement intégrée à l'application, qui propose un flux de courtes vidéos personnalisées en fonction des goûts des utilisateurs...