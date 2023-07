Yahoo : bientôt le grand retour à Wall Street ?

Le nouveau patron veut lancer une IPO...

(Boursier.com) — C 'est l'une des marques les plus anciennes et les plus connues d'Internet... Yahoo prévoit de revenir en bourse, six ans après sa sortie de la cote, selon les informations du 'Financial Times'. Son directeur général Jim Lanzone a déclaré au journal que son objectif était de lancer une IPO à Wall Street dans le cadre d'un plan visant à redonner de l'importance au groupe basé dans la Silicon Valley.

Yahoo est "financièrement prêt, la société a un excellent bilan, nous sommes très rentables", a-t-il déclaré... Selon lui, la sortie de la cote a permis à l'entreprise d'apporter les changements structurels nécessaires, créant des unités commerciales similaires au modèle utilisé lorsqu'il était à la tête de CBS Interactive.

Chute dans les années 2000

Secoué par la concurrence de Google et Facebook dans les années 2000, Yahoo avait refusé les avances de Microsoft en 2008. Le groupe a finalement été en partie racheté par Verizon en 2017 avec AOL, dans le but de recréer un géant de l'internet... Sans succès, puisque l'opérateur américain s'était finalement résolu à vendre les deux entreprises au groupe de capital-investissement Apollo dans le cadre d'un accord évalué à 5 milliards de dollars en septembre 2021.

Auparavant PDG de Tinder, Jim Lanzone croit à un retour gagnant pour Yahoo. "Bien que l'entreprise ait connu des difficultés à différents moments, nous avons toujours un trafic énorme et nous avons nos meilleurs jours devant nous en termes de produits", confie-t-il au 'Financial Times'.

Selon lui, le site se trouve toujours dans le 'top 5' mondial en termes de trafic total, "même après tout ce temps, et après six ans d'appartenance à une société de télécommunications". Les actualités liées au sport ou à la finance sont toujours très consultées, et l'entreprise peut aussi compter sur les recette publicitaires générées grâce à son service de messagerie mail...