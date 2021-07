Xiaomi double Apple et devient le numéro deux des ventes de smartphones

Xiaomi double Apple et devient le numéro deux des ventes de smartphones









Samsung reste en tête dans le classement mondial du deuxième trimestre et Apple tombe à la troisième place.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Une envolée des ventes de 150% en Afrique et même de 300% en Amérique Latine... Le constructeur chinois Xiaomi a explosé les compteurs au deuxième trimestre, au point de doubler le géant américain Apple et de devenir le deuxième constructeur mondial. Selon les données du cabinet d'études spécialisé Canalys, ses ventes se sont envolées de 83% dans le monde entre avril et juin, lui permettant d'afficher une part de marché de 17%.

C'est mieux qu'Apple, et ses 14%, malgré des ventes solides d'iPhones sur la période. De son côté, Samsung reste en tête du palmarès, avec 15% de parts de marché, et des ventes en hausse de 19% au deuxième trimestre. Deux autres fabricants chinois, Oppo et Vivo, se partagent la 4ème place, avec chacun 10% de parts de marché. Quant à Huawei, il a poursuivi sa glissade, sortant du Top 5. Les derniers mois ont été compliqués pour le groupe, qui a perdu la licence temporaire Android de Google accordée par les Etats-Unis, dans un contexte de fortes tensions entre Washington et Pékin.

Des prix moins élevés

Xiaomi évolue mais reste "orienté vers un marché de masse et, comparé à Samsung et Apple, le prix de vente moyen de ses appareils est moins cher de respectivement 40% et 75%", analyse Canalys. "La priorité majeure pour Xiaomi cette année est donc de développer les ventes de ses appareils haut de gamme, tels que le Mi 11 Ultra. Mais ce sera une bataille difficile, ses concurrents Oppo et Vivo partageant le même objectif, et tous deux étant prêts à dépenser beaucoup d'argent en marketing haut de gamme pour construire leurs marques", explique Ben Stanton, directeur de recherche au sein du cabinet.

"Tous les fournisseurs se battent dur pour garantir l'approvisionnement en composants dans un contexte de pénurie mondiale, mais Xiaomi vise plus haut : remplacer Samsung pour devenir le plus grand fournisseur au monde", poursuit-il.

Plus globalement, les ventes de smartphones ont rebondi de 12% au deuxième semestre dans le monde, une embellie permise par l'accélération de la vaccination et un retour progressif à la normale (à l'époque) sur le front sanitaire.