X, Y ou Z : chaque génération a ses propres comportements d'épargne

Baromètre 2021 de l'Épargne en France et en régions

La 3ème édition du "Baromètre 2021 de l'Épargne en France et en régions" d'Altaprofits, Société de Conseil en Gestion de Patrimoine sur Internet, réalisé par IFOP ("Baromètre IFOP pour Altaprofits, 2021"), analyse le comportement d'épargne des Français. Le baromètre met en lumière des habitudes d'épargne et des motivations bien différenciées en fonction des classes d'âge !

La génération X

Cette génération est bien avancée dans la vie, cela se manifeste au travers de la façon de gérer son épargne et de préparer son avenir :

- 97% des personnes de cette génération ont pris l'habitude de mettre de l'argent de côté, c'est le taux le plus élevé.

- Ces personnes déclarent épargner avant tout pour parer aux imprévus : 54% est le plus fort taux rencontré.

- La génération X est la plus portée vers les produits d'épargne sans risque même avec un faible rendement (80%).

- Un peu plus d'1 personne sur 3 a l'intention d'ouvrir un PER, c'est moins que les plus jeunes générations. Les personnes le font avant tout pour avoir un complément de revenus (94%, c'est le taux le plus élevé) et pour la possibilité de sortie en capital ou en rente (80%, également le taux le plus élevé).

La génération Y

C'est la première génération à penser sérieusement qu'elle n'aura pas forcément de pension de retraite.

- 96% des Millennials ont pris l'habitude d'épargner. C'est la génération qui le fait le plus régulièrement chaque mois (56%).

- Ils le font pour parer aux imprévus (43%) mais 27% épargnent en vue de préparer un projet de long terme comme un investissement immobilier.

- Ils sont près de 8 sur 10 à privilégier les placements sans risque.

- C'est la génération qui affiche la plus forte intention d'ouvrir un PER (42%). 72% veulent s'en servir pour partir plus tôt à la retraite ; c'est le taux le plus élevé, toutes générations confondues !

La génération Z

Elle commence à arriver sur le marché du travail. Son pouvoir d'achat, et donc d'épargne, est moindre, mais elle se détache déjà par des comportements bien marqués.

- Les - de 26 ans sont près de 9 sur 10 à mettre de côté, et pour près de la moitié d'entre eux, c'est chaque mois.

- C'est la génération qui anticipe le moins les imprévus (32% mettent de côté dans cet objectif), mais c'est la championne de l'épargne en prévision d'un projet (41%).

- Ces jeunes personnes sont les plus enclines à prendre des risques : 5% sont prêtes à investir sur des produits risqués dans la perspective d'un meilleur rendement.

- Le PER (Plan d'Épargne Retraite) compte déjà des adeptes : 38% ont l'intention d'en ouvrir un, mais leurs motivations sont différentes de celles de leurs aînés.

- C'est parmi eux que les perspectives de réduire les impôts (85%) et de pouvoir débloquer les fonds pour un achat immobilier (74%) sont les plus fortes.

Caractéristiques des différentes générations

. La génération X regroupe les personnes âgées de 41 à 61 ans (nées entre 1960 et 1980).

. Celle Y ou Millennials, les personnes âgées de 26 à 40 ans (nées entre 1980 et 1995).

. La génération Z, les personnes âgées de - de 26 ans (nées après 1995).

Méthodologie : Le "Baromètre 2021 de l'Épargne en France et en régions" a été réalisé par IFOP du 19 au 26 avril 2021, auprès d'un échantillon de 2.400 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, et constitué selon la méthode des quotas. Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne.