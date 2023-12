X : une panne a affecté près de 80.000 utilisateurs

La situation est depuis revenue à la normale...

(Boursier.com) — Le réseau social X et sa version payante X Pro fonctionnaient de nouveau normalement jeudi matin après une panne qui a affecté les utilisateurs dans plusieurs pays. Au plus fort des perturbations, quelque 77.000 utilisateurs ont signalé au site Downdetector, qui recense les pannes sur les sites internet, qu'ils ne pouvaient pas accéder à X aux Etats-Unis. Des fils d'actualités vides, des messages non publiés... cette situation a duré environ deux heures.

Origine inconnue pour le moment

Des milliers d'autres ont fait état de problèmes dans des pays comme la France, la Grande-Bretagne et le Canada. Pendant la panne, aucun message hormis "bienvenue sur X" n'était visible sur la page d'accueil de l'ancien Twitter, a indiqué Downdetector. Les utilisateurs des réseaux sociaux ont témoigné de l'incident chez des concurrents comme Facebook ou Threads. L'origine de la panne n'est pas encore connue.