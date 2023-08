X : il ne sera bientôt plus possible de bloquer des utilisateurs

(Boursier.com) — Alors que Twitter, récemment renommé X par son propriétaire Elon Musk, a subi de grands changements depuis son rachat en octobre 2022, le milliardaire poursuit la refonte du réseau social, en annonçant qu'il ne sera bientôt plus possible de "bloquer" des utilisateurs de la plateforme de microblogging, sauf pour les messages privés.

"Le blocage va être supprimé en tant que 'fonctionnalité', sauf pour les DM [les messages directs, ndlr]", a indiqué Elon Musk vendredi dernier sur son compte, sans donner de date précise pour la fin de cette option. "Cela n'a pas de sens", a-t-il également estimé.

Comme le rappelle le centre d'assistance de X, la fonctionnalité "bloquer" permet de ne plus interagir avec certains utilisateurs et "d'empêcher que certains comptes les contactent, voient leurs tweets et les suivent". Elle permet, entre autres, de contrecarrer certaines campagnes de harcèlement ou de filtrer les messages politiques ou sociétaux en désaccord avec ses propres convictions.

Toujours possible de "masquer" un compte

Si Elon Musk a précisé qu'il sera toujours possible de "masquer" un compte et ainsi de ne plus faire apparaître les réponses ou publications postées, l'annonce de la suppression de la fonctionnalité "bloquer" a suscité de nombreuses critiques d'internautes, qui jugent que "masquer" un compte ne remplacera pas totalement le blocage.

En effet, les comptes masqués peuvent toujours vous suivre et répondre en dessous des publications. Le centre d'assistance de la plateforme indique également que "le masquage d'un compte n'a pas d'incidence sur sa capacité à vous envoyer des Messages Privés".

Depuis le rachat du réseau social en octobre 2022 pour 44 milliards de dollars, Elon Musk a apporté des changements majeurs à la plateforme. Le site de microblogging avait déjà changé de raison social pour devenir X Corp, afin de refléter la vision du milliardaire de créer une "super application" sur le modèle de WeChat en Chine. L'homme d'affaires a également lancé, il y a quelques mois, un abonnement payant pour obtenir le fameux badge bleu.

"X va aller plus loin"

Fin juillet, le patron de Tesla a décidé de rebaptiser Twitter "X", en référence à un symbole mathématique présent dans SpaceX, l'une de ses entreprises, et le prénom de son fils, appelé "X" en diminutif. "Nous dirons adieu à la marque Twitter et, progressivement, à tous les oiseaux", avait-il écrit dans un tweet.

"Twitter a fait une énorme impression et a changé notre façon de communiquer... Aujourd'hui, X va aller plus loin, en transformant la place publique mondiale", a de son côté estimé la nouvelle directrice générale de l'entreprise, Linda Yaccarino dans un message publié sur la plateforme. Selon elle, X représente "l'avenir de l'interactivité illimitée - centrée sur l'audio, la vidéo, la messagerie, les paiements/la banque - créant un marché mondial pour les idées, les biens, les services et les opportunités".