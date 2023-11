X (ex-Twitter) porte plainte contre une ONG après le retrait de publicités

Le réseau social accuse Media Matters for America d'avoir délibérément détourné des annonceurs. Dans un rapport, l'ONG avait signalé avoir trouvé des publicités affichées avec du contenu pronazi...

(Boursier.com) — Alors que plusieurs annonceurs très importants ont annoncé suspendre toutes leurs publicités sur X (anciennement Twitter) à la suite de déclarations jugées antisémites d'Elon Musk, le réseau social a porté plainte lundi contre l'ONG spécialisée dans la lutte contre la désinformation, Media Matters for America, pour diffamation. La plateforme de microblogging estime que le groupe de surveillance des médias a délibérément détourné des annonceurs du réseau social après la publication d'un rapport indiquant que des publicités pour de grandes marques étaient apparues à côté de messages faisant l'apologie d'Adolf Hitler et du parti nazi.

Dans une plainte déposée devant le tribunal fédéral du Texas, X soutient que Media Matters a trompé l'algorithme et a "manipulé" la plateforme en utilisant des comptes qui suivaient exclusivement des comptes de grandes marques ou d'utilisateurs connus pour générer des contenus marginaux, et "a eu recours à un défilement et à un rafraîchissement sans fin" du fil d'actualité jusqu'à ce qu'il trouve des publicités à côté de messages extrémistes.

Ainsi, le groupe de surveillance libéral aurait intentionnellement altéré l'expérience habituelle sur le réseau social "dans le but de porter atteinte à X et à ses activités", d'après l'entreprise basée à San Francisco. Depuis la publication du rapport de Media Matters, X fait face à une indignation croissante, avec de grands groupes américains ayant décidé de retirer leurs publicités du réseau. Jeudi, IBM a annoncé la suspension immédiate de toutes ses annonces sur la plateforme, suivi par d'autres comme Disney, Warner Bros Discovery et Comcast vendredi dernier.

"Ne vous laissez pas manipuler"

X a assuré que les publicités d'IBM, Comcast et Oracle n'étaient diffusées à côté de contenus haineux que pour un seul et unique utilisateur, identifié selon la plateforme comme étant Media Matters. "Les données l'emportent sur les manipulations ou les allégations. Ne vous laissez pas manipuler. Soutenez X", a appelé Linda Yaccarino, directrice générale de X, lundi. Dans une note publiée dimanche, elle a confirmé aux employés que certains annonceurs avaient suspendu leurs investissements suite à la publication du rapport, mais que l'entreprise avait été claire quant à ses efforts pour lutter contre l'antisémitisme et la discrimination.

If you know me, you know I'm committed to truth and fairness. Here's the truth. Not a single authentic user on X saw IBM's, Comcast's, or Oracle's ads next to the content in Media Matters' article. Only 2 users saw Apple's ad next to the content, at least one of which was Media...

— Linda Yaccarino (@lindayaX), via Twitter

Le retrait des publicités de la plateforme intervient également après la controverse visant Elon Musk, épinglé la semaine dernière pour des propos jugés antisémites. Régulièrement accusé de tenir ou promouvoir des propos haineux, le milliardaire a exprimé son accord avec une publication visant la communauté juive.

Mercredi 15 novembre, le patron de X, Tesla et SpaceX a, en effet, répondu à un utilisateur de la plateforme qui soutenait que les membres de la communauté juive entretiennent la haine contre les Blancs, en approuvant ce message : "Les communautés juives prônent la même haine dialectique contre les Blancs qu'elles reprochent aux autres", a écrit l'utilisateur. "Tu as dit l'exacte vérité", a alors répondu Elon Musk. La Maison Blanche a réagi vivement, en l'accusant de faire une "promotion abjecte de la haine antisémite et raciste". Elon Musk s'est défendu et assure ne pas être antisémite.

Une action en justice pour "faire taire les critiques" selon Media Matters

Dans un communiqué, le président de Media Matters, Angelo Carusone, a qualifié de son côté l'action en justice de "frivole", estimant qu'elle était "destinée à faire taire les critiques". "Media Matters défend ses informations et espère gagner devant les tribunaux", a-t-il ajouté. "Si vous cherchez du contenu nationaliste blanc, il y a des publicités qui fleurissent", a-t-il également affirmé à 'Reuters'.

Depuis le rachat de la plateforme par Elon Musk pour 44 milliards de dollars en octobre 2022, un nombre croissant d'annonceurs a fui X, se montrant méfiants à l'égard de certaines des publications controversées de milliardaire et des licenciements d'employés responsables de la modération du contenu. Les recettes publicitaires aux Etats-Unis ont enregistré une baisse d'au moins 55% d'une année sur l'autre chaque mois depuis la prise de contrôle par Elon Musk.