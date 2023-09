X (ex-Twitter) : il sera bientôt possible de passer des appels audio et vidéo

Elon Musk avait dit vouloir transformer la plateforme en "application à tout faire"...

(Boursier.com) — Alors qu'Elon Musk s'attelle à transformer X (anciennement Twitter) en une "application à tout faire" depuis le rachat du réseau social en octobre 2022, la plateforme de microblogging s'apprête à introduire des appels audio et vidéo. La date de lancement de ces nouvelles fonctionnalités n'a pas été précisée.

Sur son compte X, le milliardaire a tout de même indiqué que les appels vidéo et audio fonctionneront "sur iOS, Android, Mac et PC". Les utilisateurs n'auront pas besoin d'un numéro de téléphone pour profiter de ces fonctionnalités. La plateforme deviendra "l'annuaire mondial", selon le propriétaire de X, qui a également souligné que "cet ensemble de facteurs est unique".

Fin juillet, le patron de Tesla a, pour rappel, décidé de rebaptiser Twitter "X", en référence à un symbole mathématique présent dans SpaceX, l'une de ses entreprises, et le prénom de son fils, appelé "X" en diminutif. "Nous dirons adieu à la marque Twitter et, progressivement, à tous les oiseaux", avait-il écrit dans un tweet.

Le nouveau WeChat ?

"Twitter a fait une énorme impression et a changé notre façon de communiquer... Aujourd'hui, X va aller plus loin, en transformant la place publique mondiale", avait affirmé la nouvelle directrice générale de l'entreprise, Linda Yaccarino dans un message publié sur la plateforme. Selon elle, X représente "l'avenir de l'interactivité illimitée - centrée sur l'audio, la vidéo, la messagerie, les paiements/la banque - créant un marché mondial pour les idées, les biens, les services et les opportunités".

Video & audio calls coming to X: > >- Works on iOS, Android, Mac & PC >- No phone number needed >- X is the effective global address book > >That set of factors is unique.

— Elon Musk (@elonmusk), via Twitter

Cette vision rappelle WeChat. L'application chinoise appartenant à Tencent est omniprésente dans la vie quotidienne en Chine, alors qu'elle permet de téléphoner, envoyer des messages et même effectuer des paiements.

Instagram et Messenger proposent déjà ces fonctionnalités

A noter que les fonctionnalités d'appels audio et vidéo ne sont pas une nouveauté dans le domaine des réseaux sociaux. En effet, des plateformes telles qu'Instagram et Messenger, propriétés de Meta, proposent depuis plusieurs années déjà des fonctionnalités d'appels de ce genre.

Toujours aux commandes du développement des produits chez X malgré la nomination d'une nouvelle PDG en mai dernier, Elon Musk fait également pression pour modifier la façon dont les liens d'actualités apparaissent sur la plateforme, ce qui pourrait affecter la visibilité des éditeurs d'actualités.