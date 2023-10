X (ex-Twitter) : et ces fake news alors ?

Alors qu'il est accusé de favoriser la désinformation sur son réseau social, Elon Musk a annoncé que les messages faisant l'objet d'une "note de communauté" seront démonétisés...

(Boursier.com) — Elon Musk s'attaque aux "fake news" sur X !... Alors qu'il est souvent accusé de favoriser la désinformation sur son réseau social, anciennement baptisé Twitter, le propriétaire de la plateforme de microblogging a annoncé dimanche un changement de taille concernant les contenus faux : les posts faisant l'objet d'une "note de la communauté" seront démonétisés.

"Léger changement dans la monétisation des créateurs : tous les messages corrigés par les notes de la communauté deviennent inéligibles au partage des revenus", a ainsi écrit le milliardaire sur compte X, expliquant que "l'idée est de maximiser l'incitation à l'exactitude plutôt qu'au sensationnalisme".

Pour rappel, les "Community Notes" (ou les notes de la communauté en français), lancées dans un premier temps aux Etats-Unis et qui sont de plus en plus visibles depuis cet été dans d'autres pays, dont la France, sont des contributions de membres du réseau social, destinées à pointer du doigt des erreurs dans des publications...

Plus un post est viral, plus il génère de revenus

Sur la plateforme, ces notes sont identifiables par une fenêtre située sous les publications. Plus précisément, sous chaque post, un encadré fournit du contexte, des précisions, voire déclare ouvertement qu'une information est fausse. Ce système constitue l'un des principaux moyens qu'Elon Musk a mis en oeuvre pour combattre la désinformation qui s'est développée sur le réseau social depuis son rachat et les changements significatifs qui ont suivi...

"Les contributeurs peuvent laisser des notes sur n'importe quel post. Si un nombre suffisant de contributeurs de différents points de vue jugent une note utile, celle-ci est affichée publiquement dans un post", explique X dans son centre d'assistance, assurant que les notes de la communauté visent à "créer un monde mieux informé en permettant aux utilisateurs de X de collaborer en ajoutant un contexte à des posts potentiellement trompeurs".

Depuis fin avril, les utilisateurs de X peuvent, par ailleurs, proposer des abonnements payants, avec des contenus réservés. Le patron de Tesla, SpaceX et X cherche ainsi à empêcher que des contenus jugés frauduleux ou inexacts soient monétisés, en privant les comptes suspects de rémunération. A noter que plus un post gagne en viralité, plus il génère de revenus, ce qui peut encourager la désinformation...

Comment Elon Musk compte éviter les abus...

Pour éviter tout abus potentiel de cette stratégie de démonétisation, Elon Musk a précisé que "toute tentative d'utiliser les notes de la communauté comme une arme pour démonétiser des gens sera aussitôt mise en évidence, parce que tout le code et les données sont en source ouverte". Ainsi, le système sera capable de repérer les corrections non légitimes.

Le milliardaire est sous le feu des critiques depuis plusieurs mois pour avoir permis la prolifération de fausses informations sur le réseau social, notamment après avoir drastiquement réduit les équipes de modération et transformé en option payante la coche bleue de "certification", qui était autrefois réservée aux utilisateurs vérifiés...