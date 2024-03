X (ex-Twitter) : des anciens dirigeants réclament plus de 128 millions de dollars à Elon Musk

Quatre anciens hauts dirigeants de Twitter accusant le propriétaire du réseau social de les avoir injustement licenciés pour négligence grave afin d'éviter de leur verser leurs indemnités de départ.

(Boursier.com) — Quatre anciens hauts dirigeants de Twitter, parmi lesquels l'ancien patron Parag Agrawal, ont porté plainte contre Elon Musk, accusant le propriétaire du réseau social, désormais baptisé X, de les avoir injustement licenciés pour négligence grave afin d'éviter de leur verser leurs indemnités de départ.

Les autres plaignants sont Ned Segal, l'ancien directeur financier de Twitter, Vijaya Gadde, son ancien directeur juridique, et Sean Edgett, son ancien directeur juridique. Ils réclament plus de 128 millions de dollars de primes de départ impayées combinées, selon une plainte déposée lundi.

Les anciens dirigeants affirment avoir été licenciés à peine quelques minutes après que le patron de Tesla et de SpaceX a pris le contrôle de Twitter. Ils soutiennent que le milliardaire les a faussement accusés de faute professionnelle et les a contraints à quitter l'entreprise après les avoir poursuivis en justice pour avoir tenté de se désister de son offre d'achat de l'entreprise.

"C'est la règle du jeu de Musk"

Selon la plainte, Elon Musk leur a ensuite refusé les indemnités de départ qui leur avaient été promises pendant des années avant qu'il n'acquière Twitter. Les plaignants affirment qu'ils ont chacun droit à un an de salaire et à des centaines de milliers d'options d'achat d'actions. "C'est la règle du jeu de Musk : garder l'argent qu'il doit à d'autres personnes et les forcer à le poursuivre en justice", ont dénoncé les anciens cadres.

Cette plainte, déposée devant un tribunal fédéral à San Francisco, est la dernière d'une série de défis juridiques auxquels le milliardaire est confronté après avoir acquis la plateforme de microblogging pour 44 milliards de dollars en octobre 2022, et l'avoir renommée X par la suite.

X est déjà confronté à d'autres poursuites. Un ancien responsable des ressources humaines de l'entreprise a intenté un recours collectif pour contraindre Elon Musk et son entreprise à verser les indemnités de départ dues à plusieurs employés. Les montants impayés s'élèveraient à 500 millions de dollars. Six anciens cadres supérieurs ont également intenté une autre action en justice, faisant des déclarations similaires. X a nié toute faute...