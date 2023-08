X : Elon Musk veut aider les personnes discriminées au travail à cause de leurs tweets

"Si vous avez été injustement traité par votre employeur parce que vous avez publié ou aimé quelque chose sur cette plateforme, nous financerons vos frais de justice", a affirmé le propriétaire de X.

(Boursier.com) — Alors qu'Elon Musk se présente comme le défenseur de la "liberté d'expression" sur Twitter, désormais baptisé X, depuis l'acquisition du réseau social pour 44 milliards de dollars en octobre 2022, le milliardaire semble être disposé à mettre la main à la poche pour garantir ce droit, en aidant notamment toutes les personnes qui estiment être en conflit avec leur patron à cause de leurs tweets.

"Si vous avez été injustement traité par votre employeur parce que vous avez publié ou aimé quelque chose sur cette plateforme, nous financerons vos frais de justice. Sans limites. Veuillez nous en informer", a-t-il écrit dans un message publié dimanche sur la plateforme de microblogging.

"Et nous ne nous contenterons pas de porter plainte, nous serons extrêmement bruyants et nous nous en prendrons également aux conseils d'administration des entreprises", a-t-il prévenu plus tard en réponse à une publication selon laquelle rien ne change les comportements aux Etats-Unis plus rapidement qu'une menace d'action en justice.

— Elon Musk (@elonmusk), via Twitter

"Vous êtes libre d'être vous-même ici"

Connu pour ses convictions libertariennes, Elon Musk avait, pour rappel, affirmé racheter le réseau social au nom de la liberté d'expression. Dans le tweet publié lors de l'officialisation de son rachat de Twitter, Elon Musk a dit vouloir faire de la plateforme "une place publique numérique commune, où une vaste gamme de croyances peuvent être débattues d'une manière saine, sans recours à la violence". "Vous êtes libre d'être vous-même ici", a-t-il encore tweeté le 11 juillet dernier.

Cette volonté de vouloir aider financièrement les personnes maltraitées au travail en raison de son comportement sur le réseau social peut paraître surprenante. Il y a quelques semaines, Elon Musk avait indiqué que la plateforme était toujours en situation de flux de trésorerie négatif et que le réseau social avait perdu environ la moitié de ses revenus publicitaires. Certaines factures sont également restées longtemps impayées, par exemple celles des locaux du siège social à San Francisco.

Fin juillet, le patron de Tesla a, par ailleurs, affirmé que le nombre d'utilisateurs mensuels de X, qui traverse des changements organisationnels et cherche ainsi à stimuler des revenus publicitaires en baisse, avait atteint un "nouveau record". Un graphique partagé par Elon Musk montrait que le dernier décompte dépassait les 540 millions d'utilisateurs...