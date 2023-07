Wizz Air réduit ses émissions de CO2 de 11% supplémentaires

C'est le meilleur résultat jamais enregistré pour Wizz Air au cours d'un exercice financier...

(Boursier.com) — Wizz Air a publié son rapport annuel sur les objectifs de développement durable. Au cours de l'exercice 2022-2023, l'intensité en émissions de CO2 de Wizz Air était de 53,8 grammes par passager et par kilomètre...

Il s'agit d'une baisse de pas moins de 11% par rapport à l'exercice précédent... C'est le meilleur résultat jamais enregistré pour Wizz Air au cours d'un exercice financier. En même temps, cela fait de Wizz Air le leader de la réduction des émissions de CO2 par rapport aux plus grandes compagnies aériennes concurrentes...

Quatre piliers

La stratégie de développement durable de Wizz Air repose sur quatre piliers : l'environnement, le personnel, la gouvernance et l'économie.

La compagnie continue à réduire son empreinte environnementale, à diminuer les émissions de CO2, à développer ses employés, à apporter une contribution socio-économique aux régions où Wizz Air opère et à renforcer sa gouvernance d'entreprise...

Wizz Air a franchi des étapes en matière de développement durable au cours de l'exercice 2022-2023

Une intensité en émissions de CO2 de 53,8 grammes par passager et par km (= une réduction de 11% en glissement annuelet de 6% par rapport au niveau pré-covid).

Le programme de renouvellement et d'expansion de la flotte se poursuit. 35 nouveaux avions A321neo ont été ajoutés à la flotte.

L'âge moyen de la flotte a diminué pour atteindre 4,6 ans. Wizz Air possède la flotte la plus jeune de toutes les compagnies aériennes européennes comptant au moins 100 avions.

Wizz Air a signé des accords avec Mabanaft/P2X Europe, OMV, Neste et Cepsa. Ces entreprises fourniront à l'avenir à Wizz Air du carburant d'aviation durable (CAD).

Wizz Air a investi 5 millions de livres sterling dans la société de biocarburants Firefly et a participé à hauteur de 50 millions de dollars américains à CleanJoule, une start-up américaine spécialisée dans les biocarburants.

Wizz Air a testé la chaîne d'approvisionnement de CAD en Hongrie en coopération avec Neste, MOL et l'aéroport de Budapest.

Wizz Air a rejoint la 'European Commission's Alliance for Zero Emission Aviation' et la 'Renewable and Low-Carbon Fuels Value Chain Industrial Alliance'.

Wizz Air a été nommée 'Compagnie aérienne à bas prix la plus durable' par le World Finance Magazine et 'Global and EMEA Environmental Sustainability Group of the Year' par CAPA - Centre for Aviation.

Les effectifs ont augmenté de plus de 2.500 personnes. Au total, plus de 7.300 employés de plus de 90 nationalités différentes travaillent désormais pour la compagnie aérienne.

La proportion hommes-femmes au sein de l'organisation est de 48 - 52%.

Pour plus d'informations sur la stratégie de développement durable et les étapes clés de Wizz Air, consultez le rapport sur les objectifs de développement durable 2023 : https://wizzair.com/static/docs/default-source/downloadable-documents/sustainability/wizz-air-sustainability-report-f23_9012bcbb.pdf.

Wizz Air a publié le mois dernier un rapport complet sur le développement durable en même temps que le rapport annuel du groupe. L'édition plus courte vise à sensibiliser et reflète les progrès environnementaux, sociaux et de gouvernance de Wizz Air au cours de l'exercice précédente...