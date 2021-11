Wish : le site de vente en ligne saisit la justice

Les avocats de l'entreprise américaine ont déposé le 27 novembre un recours devant le tribunal administratif de Paris.

(Boursier.com) — Wish contre-attaque en France et saisit la justice. Le site de e-commerce américain a été déréférencé des grands moteurs de recherche comme Google et des magasins d'applications depuis lundi, Bercy estimant qu'il ne respecte pas les règles de protection du consommateur et prévenant qu'il l'interdira s'il persiste dans cette voie.

Selon les informations du 'Parisien', les avocats de l'entreprise américaine "ont déposé le 27 novembre dernier un recours devant le tribunal administratif de Paris". Le site d'e-commerce et l'application Wish "contestent les conclusions d'une enquête de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sur la sécurité des produits vendus sur Wish notamment".

Des produits dangereux

Bercy a justifié la décision "unique en Europe" d'ordonner son déférencement dans le sillage de deux enquêtes menées ces dernières années par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Ces dernières ont mis en évidence la vente sur cette plateforme "d'un grand nombre de produits non-conformes et dangereux, avec des taux de dangerosité particulièrement élevés" pour les jouets, les appareils électriques ou les bijoux fantaisie notamment.

Créé en 2010, Wish revendique quelque 100 millions d'utilisateurs, mais la décision française a sonné comme un coup dur pour son activité. Une audience est prévue le 10 décembre et Wish a 'bon espoir que le juge se prononce rapidement sur cette question", explique 'Le Parisien', rappelant au passage que le site de e-commerce est toujours accessible en France, à condition de taper son adresse directement dans le navigateur pour entrer sur la place de marché.