WhatsApp : pourquoi les banques de Wall Street ont écopé d'une énorme amende de 1,8 Mds$

Plusieurs banques sont accusées par la SEC et la CFTC de ne pas avoir conservé correctement les échanges de leurs employés envoyés depuis leurs propres appareils mobiles.

(Boursier.com) — L 'utilisation de WhatsApp coûte cher aux banques de Wall Street... Onze banques, dont Citigroup, Goldman Sachs, Barclays ou encore UBS, ont versé 1,8 milliard de dollars de pénalités à la Securities and Exchange Commission (SEC), le gendarme des marchés américains, et à la CFTC, l'agence en charge de la régulation des marchés à terme, pour ne pas avoir conservé correctement les échanges de leurs employés envoyés depuis leurs propres appareils mobiles et pour l'utilisation non approuvée de services de messagerie tels que WhatsApp, indique 'Reuters'.

Dans le détail, le régulateur des marchés financiers américains a reçu 1,1 milliard de dollars, tandis que la CFTC a annoncé séparément avoir récupéré 710 millions de dollars.

Pour rappel, les courtiers aux Etats-Unis doivent, selon les règles imposées par la SEC et la Financial Industry Regulatory Authority, l'organisme d'autoréglementation de Wall Street, conserver les enregistrements de toutes les communications liées à l'activité de leur entreprise.

Or, l'enquête menée par le gendarme boursier américain a montré que dans de nombreux établissements effectuant des opérations sur les marchés, les employés ont eu tendance à se servir de leur propre compte WhatsApp ou leur adresse e-mail, pour échanger avec des collègues, notamment durant la pandémie de Covid-19. La SEC estime que les banques "n'ont pas maintenu ou préservé la grande majorité de ces communications effectuées hors des canaux officiels, en infraction des lois boursières".

Des discussions sur des transactions

Les communications examinées par les régulateurs ont notamment suggéré que les employés discutaient de sujets tels que les transactions, les clients, les réunions et les conditions du marché, malgré les politiques de l'entreprise interdisant l'utilisation d'e-mails personnels ou de services de chat à des fins professionnelles, précise l'agence de presse.

En décembre 2021, JPMorgan Chase avait déjà réglé une amende de 125 millions de dollars à la SEC et une autre de 75 millions à la CFTC, pour des raisons similaires. Le 'Financial Times' a révélé début septembre que la SEC avait commencé à s'interroger sur la manière dont les banques surveillent les communications de leurs personnels...

Une enquête du régulateur des marchés financiers américains avait alors démontré que la plus grande banque américaine par les actifs n'était pas parvenue à retracer plus de 21.000 messages et e-mails à caractère professionnel envoyés depuis des appareils personnels de ses salariés et acquis sur des téléphones privés ou par des applications non approuvées...

Amende de 225 millions de dollars pour Bank of America

L'affaire JP Morgan avait mené au lancement d'investigations dans d'autres institutions financières. De nombreuses banques s'étaient ainsi préparées à payer de lourdes amendes. Au total, l'enquête menée par la SEC et la CFTC implique 16 banques, dont cinq filiales.

Bank of America va verser 225 millions de dollars, tandis que Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley et UBS ont accepté de régler 200 millions de dollars chacun. Nomura va débourser 100 millons de dollars, Jefferies 80 millions de dollars et Cantor Fitzgerald 16 millions de dollars...