Whatsapp : Meta présente ses excuse après la panne

Des milliers d'utilisateurs en Asie, en Europe et en Afrique ont signalé des problèmes d'accès à la plateforme...

(Boursier.com) — La messagerie WhatsApp était de nouveau progressivement accessible mardi après avoir subi dans la matinée une panne mondiale. Des milliers d'utilisateurs en Asie, en Europe et en Afrique ont signalé des problèmes d'accès à la plateforme, les empêchant de recevoir et d'envoyer des messages écrits et des vidéos.

"Nous savons que des personnes ont eu des difficultés à envoyer des messages sur WhatsApp aujourd'hui. Nous avons résolu le problème et nous nous excusons pour tout désagrément", a déclaré un porte-parole de Meta Platforms, la société mère de WhatsApp, sans toutefois donner la raison de la panne.

Action en repli ?

WhatsApp est devenu un moyen de communication privilégié pour de nombreux particuliers et entreprises à travers le monde et la moindre panne peut avoir de grandes implications sur les marchés financiers, comme en octobre 2021, lorsque les échanges avaient été perturbés pendant plusieurs heures sur de nombreux actifs, du pétrole aux cryptomonnaies, contraignant les traders à basculer vers des messageries concurrentes comme Telegram.

L'action Meta Platforms est indiquée en recul de 0,7% à 128,85 dollars dans les échanges avant l'ouverture à Wall Street.