WhatsApp : les utilisateurs bientôt contraints de partager leurs données avec Facebook

WhatsApp : les utilisateurs bientôt contraints de partager leurs données avec Facebook









A partir du 8 février prochain, les utilisateurs, qui n'accepteront pas les nouvelles conditions d'utilisation, ne pourront plus utiliser la messagerie chiffrée...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Facebook se rapproche un peu plus de sa filiale WhatsApp... D'ici au 8 février prochain, la messagerie instantanée prévoit de renouveler ses conditions d'utilisation, obligeant les utilisateurs de l'application à partager leurs données avec le premier réseau social mondial et ses différentes entités. Cette mise à jour concerne tous les pays du monde, comme l'a confirmé Facebook à 'BFMTV'.

Une notification a d'ailleurs déjà été envoyée à certains utilisateurs pour les informer de ce changement. "Les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité de WhatsApp vont être mises à jour", avec plusieurs changements "clés", indique le message.

La note précise également qu'à partir du 8 février, "il vous faudra accepter les nouvelles conditions pour continuer à utiliser WhatsApp". En d'autres termes, le service deviendra inaccessible pour tous les utilisateurs récalcitrants.

Les données qui pourront être partagées à Facebook

En acceptant ces nouvelles conditions, plus avantageuses en matière de sécurité et d'intégrité selon Facebook, les utilisateurs consentent à partager les données les concernant, non plus uniquement avec WhatsApp, mais aussi avec sa maison-mère, Messenger ou encore Instagram.

Alors que l'application rachetée par Facebook en 2014 laissait jusqu'ici le choix à ses utilisateurs de refuser un tel partage de données personnelles, "informations d'enregistrement de votre compte (comme votre numéro de téléphone)", "données de transactions", "informations liés à des services", "sur la façon dont vous interagissez avec d'autres, y compris des entreprises, lorsque vous utilisez nos Services", ainsi qu'"adresse IP" pourront alors être communiqués au réseau social, comme le précise WhatsApp dans sa foire aux questions.

Pas à des fins publicitaires en Europe

Selon l'application, le partage des données avec Facebook permettrait notamment d'"aider à améliorer l'infrastructure", ou encore "améliorer leurs services et vos expériences quand vous les utilisez, par exemple en vous proposant des suggestions (par exemple, d'amis ou de connexions de groupe, ou de contenu intéressant), en personnalisant les fonctionnalités et le contenu"...

Pour Facebook, ce changement de politique doit permettre de changer le statut de WhatsApp, qui rapporte trop peu en comparaison des autres services du groupe, en raison notamment de son caractère chiffré, comme le rappelle 'BFMTV'. Les marques utiliseraient alors Whatsapp comme une application de service après-vente.

S'il y a aura bien un changement en Europe, il ne sera pas de même nature que dans le reste du monde. En effet, les données des utilisateurs WhatsApp qui seront partagées avec Facebook ne devront pas servir à améliorer le service ou à des fins publicitaires, et seront uniquement partagées dans le cadre des conversations avec les entreprises (qui sont optionnelles), comme l'ont précisé au site 'iGeneration' Facebook et WhatsApp...