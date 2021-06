WhatsApp : la direction tente de mettre fin à la polémique sur les conditions d'utilisation

"Nous n'avons rien modifié concernant la confidentialité des messages de nos utilisateurs", assure le responsable de WhatsApp dans le monde Will Cathcart...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le patron de WhatsApp veut clarifier la situation... Alors que l'application de messagerie a fait couler beaucoup d'encre depuis le début de l'année à l'annonce des nouvelles conditions d'utilisation qui a provoqué une crise de confiance pour une partie des utilisateurs, le responsable de WhatsApp dans le monde Will Cathcart a tenté de mettre les choses au clair.

"Je le réaffirme fortement : nous n'avons rien modifié concernant la confidentialité des messages de nos utilisateurs. Ni WhatsApp ni personne ne peut voir les messages que vous envoyez, ou écouter les appels que vous passez", a-t-il assuré dans une interview accordée au 'JDD', regrettant ne pas avoir été "assez clairs dès le départ sur ce sujet".

Pour rappel, la messagerie instantanée aux 2 milliards d'utilisateurs a souhaité contraindre les utilisateurs d'accepter une mise à jour, prévoyant notamment de partager plus de données avec sa maison-mère Facebook et ses différentes entités. Pour la plateforme, il s'agissait de faciliter le dialogue entre les entreprises utilisant des comptes WhatsApp Business et leurs clients...

"Personne ne peut voir ce que vous avez écrit"

Certains utilisateurs avaient d'ailleurs choisi de se rabattre sur d'autres applications, supposées plus respectueuses de la vie privée, telles que Telegram ou Signal... "Nous sommes tout à fait conscients que chacun a le choix entre plusieurs options. Nous devons constamment gagner leur confiance et démontrer que nous proposons la solution la plus sécurisée", a affirmé le dirigeant, soulignant que Telegram "ne dispose pas d'un chiffrement de bout en bout par défaut, et n'en propose pas du tout pour les conversations de groupes".

"Nous reconnaissons que nous n'avons pas fait preuve de suffisamment de pédagogie sur ce qui changeait, à savoir la possibilité pour les utilisateurs d'échanger des messages avec de grandes entreprises sur WhatsApp. Nous aurions surtout dû être plus clairs sur ce qui n'a pas changé, à savoir la confidentialité des messages de nos utilisateurs", a regretté Will Cathcart, avant de réaffirmer : "personne ne peut voir ce que vous avez écrit ni entendre ce que vous avez dit, pas même WhatsApp. C'est fondamental !".

"WhatsApp restera gratuit"

Revenant également sur l'intégration de la fonctionnalité "Boutiques" dans WhatsApp, déjà présente sur Facebook et Instagram depuis 2020, le responsable du service de messagerie explique que "certains utilisateurs préfèrent communiquer avec des entreprises via WhatsApp plutôt que de les contacter par téléphone, de se rendre sur un site Web ou d'envoyer un e-mail".

"Cette tendance se développe rapidement, en particulier depuis le début de la pandémie... Nous souhaitons donc offrir des fonctionnalités supplémentaires. Nous proposons aussi une application à l'intention des petites entreprises -plus de 50 millions d'entre elles dans le monde utilisent déjà WhatsApp Business pour répondre aux messages de leurs clients", a-t-il souligné.

Réagissant par ailleurs aux rumeurs évoquant que l'application pourrait adopter un modèle payant, Will Cathcart assure que "c'est faux, WhatsApp restera gratuit"...