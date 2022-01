Waymo s'allie au géant chinois Geely pour sa flotte de robots taxis

La filiale d'Alphabet et le constructeur automobile chinois développeront une nouvelle version du véhicule électrique Zeekr de Geely...

(Boursier.com) — Waymo imagine sa future flotte de robots taxis avec Geely... La division d'Alphabet spécialisée dans la voiture autonome a en effet annoncé un partenariat avec le constructeur automobile chinois pour développer une variante du véhicule électrique Zeekr de Geely, conçue pour le services de mobilité à la demande Waymo One.

"Nous sommes donc ravis d'annoncer notre dernière collaboration OEM [Original Equipment Manufacturer] avec Geely, l'un des principaux constructeurs automobiles mondiaux. Waymo intégrera notre Waymo Driver dans une version du nouveau véhicule Zeekr entièrement électrique axé sur la mobilité, conçu en Suède spécialement pour le transport autonome", indique l'entreprise dans un communiqué publié fin décembre.

"Nous nous engageons à élargir l'accès au transport durable, et le déploiement de ces véhicules électriques entièrement autonomes aux Etats-Unis est une étape importante alors que nous électrisons notre flotte Waymo One", poursuit-elle.

In our latest OEM collaboration, we're pleased to work with @GeelyGroup as we integrate our Waymo Driver into a version of their new mobility-focused, all-electric Zeekr vehicle, designed for riders first. More: https://t.co/Qdf23Ln8Uw pic.twitter.com/5opt0Z1hxd

— Waymo (@Waymo), via Twitter

Sans pédale ni volant

Si Waymo n'a pas donné de calendrier précis pour le déploiement du Zeekr sur les routes américaines, la filiale d'Alphabet indique qu'"au cours des années à venir", elle intégra sa "Waymo Driver dans le véhicule Zeekr optimisé pour le "transport en tant que service" (TaaS) conçu pour donner la priorité au confort, à la commodité et aux préférences des utilisateurs de Waymo One".

Sans pédale ni volant, ce véhicule autonome garantira "un niveau de sécurité conforme aux normes fédérales américaines sur les véhicules", assure Waymo. A l'intérieur, les utilisateurs découvriront un jour un intérieur "avec beaucoup d'espace pour la tête, les jambes et les sièges inclinables, des écrans et des chargeurs à portée de main, et un habitacle du véhicule facile à configurer et confortable".

Les taxis autonomes déjà en Arizona et en Californie

Parallèlement, la filiale d'Alphabet continue de peaufiner son service de taxis autonomes à Phoenix dans l'Arizona et en Californie. Lors de la conférence Reuters Next début décembre dernier, Tekedra Mawakana, directrice de l'exploitation de Waymo, a indiqué que ses robots taxis ont permis à des centaines de personnes de se déplacer depuis son lancement test à San Francisco en août, avec des dizaines de milliers d'autres résidents sur une liste d'attente.

Les progrès vers un service à grande échelle restent néanmoins lents. San Francisco, qui compte près de 900.000 habitants, n'est que le deuxième site test pour le service passagers de Waymo, fondé en 2009. "Nous sommes en train de créer une entreprise. Nous nous concentrons donc vraiment sur la façon de commercialiser cette technologie", a-t-elle souligné.