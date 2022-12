Washington veut empêcher Meta de mettre la main sur le métaverse

Le gendarme américain de la concurrence maintient la pression sur les géants de la "tech"

(Boursier.com) — Meta Platforms tente-t-il de "dominer" le métaverse ? C'est ce que pense l'administration Biden, qui a lancé des poursuites pour tenter d'empêcher la maison-mère de Facebook d'acheter le studio de réalité virtuelle, Within Unlimited. L'U.S. Federal Trade Commission, le gendarme américain de la concurrence, a intenté une action en justice en juillet pour mettre fin à l'accord, affirmant que l'acquisition de Within par Meta "tendrait à créer un monopole" sur le marché de la réalité virtuelle. Elle a demandé au juge d'ordonner une injonction préliminaire qui stopperait la transaction.

La FTC estime que le choix de Meta d'acheter cette start-up, plutôt que de construire sa propre offre, va réduire le nombre de rivaux potentiels. "Meta aurait pu choisir d'utiliser toutes ses vastes ressources et capacités pour créer sa propre application de fitness en réalité virtuelle, et elle prévoyait de le faire avant d'acquérir Within", estime la FTC. D'ailleurs, le groupe de Mark Zuckerberg possède déjà un jeu vidéo, Beat Saber, qui ressemble beaucoup à celui développé par Within.

Réalité virtuelle

Meta a acheté plus d'une centaine de start-ups ces dix dernières années et ne compte donc pas s'arrêter là. Mais une victoire du gouvernement pourrait limiter sa capacité à manoeuvrer dans le domaine de la réalité virtuelle et augmentée, que Zuckerberg a identifié comme la "prochaine génération informatique".

Le groupe de médias sociaux a lancé le rachat de Within en octobre 2021, un jour seulement après avoir changé son nom Facebook en Meta, mettant en exergue son ambition de créer un environnement virtuel immersif connu sous le nom de métaverse.

De son côté, le gendarme américain de la concurrence maintient la pression sur les géants de la "tech" : il a annoncé jeudi avoir engagé une procédure visant à bloquer le rachat de l'éditeur de jeux vidéo Activision par Microsoft en disant craindre une atteinte grave à la concurrence.