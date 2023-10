Walt Disney fête ses 100 ans, les Français très attachés aux classiques

Une petite sirène noire, des nains remplacés par des créatures magiques dans Blanche Neige... Les spectateurs sont partagés.

(Boursier.com) — La Walt Disney Company fête ses 100 ans ce lundi 16 octobre. C'est en 1923 que démarre l'aventure, quand Walt Disney et son frère Roy O. Disney créent le Disney Brothers Studio à Los Angeles. L'entreprise obtient son premier gros succès avec une série lancée en 1928, Mickey Mouse. Un siècle plus tard, impossible de passer à côté des cartons de l'entreprise américaine, de Blanche Neige, son premier long métrage en 1937, à Elementaire, sorti cet été.

Propriétaire de Pixar, Marvel ou encore Lucas Film (Star Wars), Disney emploie quelque 220.000 personnes dans le monde et a réalisé un chiffre d'affaires de 82,7 milliards de dollars l'an dernier.

Attachement

Les Français sont très attachés aux productions Disney : 63% d'entre eux ont regardé un des programmes au cours des trois dernières années, dont 24% au moins une fois par mois, selon une étude Ifop pour le site VoyageavecNous.fr. Les plus jeunes sont également les plus assidus : 48% des 18-24 ans et 53% des 25- 34 ans en ont visionné au moins une fois par mois.

Dans ce contexte, 62% des personnes interrogées sont opposées aux modifications apportées pour adapter les classiques Disney aux valeurs sociétales actuelles. Un chiffre similaire à celui enregistré aux Etats-Unis (61%). Les répondants se définissant comme très progressistes sont 32% à désapprouver ces modifications contre 89% de celles et ceux se disant très conservateurs.

Progressisme

Les Français sont plus partagés sur la représentation de personnages LGBTQIA+ : si 53% y sont défavorables, ce n'est pas la majorité chez les plus jeunes (43% d'opposants chez les 18-24 ans) ni chez les progressistes (40%). Les seules évolutions qui ne recueillent qu'une courte minorité d'avis défavorables sont le choix d'une actrice latino-américaine pour interpréter Blanche Neige en 2024 (48% désapprouvent) et le choix de confier à une actrice afro-américaine le rôle de la Petite Sirène en 2023 (46% sont contre).

Des détails qui n'en sont pas : 77% des Français ne veulent pas que les nains soient remplacés dans Blanche Neige par des créatures magiques. Quand 63% des Américains jugent important que les princesses Disney reflètent la diversité ethnique, les Français ne sont que 42% dans ce cas, ce qui montre la lourde différence d'approche de cette question entre les deux pays. Dans le détail, 67% des 18-24 ans et 60% des 25-34 estiment qu'il s'agit là d'un sujet important, contrairement aux 50-64 ans (36%) et aux plus de 65 ans.

Plus de sept sondés sur dix (71%) refusent également l'idée que Blanche Neige ne soit pas sauvée par le prince et ne rêve pas de trouver le grand amour dans la future adaptation de ce classique. Dans une proportion identique (70%), les personnes interrogées ne souhaitent pas que soient supprimées les scènes ou le prince charmant embrasse Blanche Neige et la Belle au Bois Dormant alors qu'elles sont inconscientes.