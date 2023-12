VTC : le tarif minimum pour une course sera fixé à 10,60 euros en 2024

Les plateformes, telles qu'Uber ou Bolt, et les syndicats ont trouvé un accord pour améliorer la rémunération des chauffeurs.

(Boursier.com) — Une meilleure rémunération pour les chauffeurs VTC, et donc une course plus chère pour les clients... Après des négociations soutenues, les plateformes, telles qu'Uber, Bolt Heetch ou encore Le Cab, et les syndicats de chauffeurs ont annoncé mardi avoir trouvé un accord visant à revaloriser les rémunérations des travailleurs.

"Les fédérations de plateformes de VTC, l'API [Association des Plateformes d'Indépendant (Uber et Caocao)] et la FFTPR [Fédération française du transport de personnes sur réservation (Allocab, Bolt, Free Now, Heetch, LeCab et Marcel)], ont signé ce jour avec les organisations représentatives de chauffeurs un nouvel accord sectoriel sur les revenus", ont indiqué les organisations dans un communiqué, évoquant "des garanties inédites".

Ainsi, les chauffeurs VTC ont obtenu "une garantie de revenu horaire minimum de 30 euros, une garantie de revenu kilométrique d'un euro au kilomètre ainsi qu'une augmentation du revenu minimum net par trajet", à 9 euros contre 7,65 euros auparavant.

Hausse du tarif minimum pour une course en fonction du taux de commission

Les clients assumeront le coût de cette augmentation de la rémunération. En 2024, le tarif minimum pour une course devrait ainsi s'établir à 10,60 euros pour les usagers, avec la possibilité que ce montant atteigne même 11,25 euros sur certaines plateformes, en fonction du taux de commission.

En outre, la "garantie horaire minimale", fixée à 30 euros nets par heure, pourrait alourdir encore la facture pour les clients. Son entrée en vigueur est prévu à partir du 1er mai, et elle "évolutive en fonction du gabarit du véhicule et de l'offre proposée par le VTC, premium ou non par exemple. Ce sera révisé sous deux ans", a précisé Simon Dabadie, directeur général France de Heetch, au 'Parisien'.

Les VTC demandent l'accès aux voies olympiques

Cet accord "va permettre aux chauffeurs VTC d'avoir une garantie horaire de l'approche du client jusqu'à sa dépose, d'éviter le cas où certains chauffeurs sont bloqués dans les bouchons par exemple, et se retrouvent avec un temps beaucoup plus long que le kilométrage. Et de ce fait, des seuils de rentabilité ne sont pas atteints", a expliqué, dans une vidéo publiée ce mercredi sur YouTube, Yassine Bensaci, vice-président d'association des chauffeurs VTC de France (AVF).

Il intervient alors que les chauffeurs VTC luttent également pour obtenir des droits équivalents à ceux des taxis lors des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Durant l'évènement sportif, les travailleurs des plateformes ne seront pas autorisés à emprunter les voies olympiques prioritaires en Île-de-France. Ces voies, d'une longueur totale de 185 kilomètres, seront dédiées aux taxis, aux bus, aux véhicules de secours, ainsi qu'aux individus accrédités par le comité olympique.