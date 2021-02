Voyages : toujours la grande incertitude...

Ascott a mené une étude sur les aspirations de voyages des Français...

(Boursier.com) — Alors que la crise sanitaire sévit sur la planète depuis plus d'un an et que les vacances de février ne marquent toujours pas le retour à la "vie d'avant", les envies d'évasion se font de plus en plus sentir chez les Français... The Ascott Limited a souhaité les interroger sur leurs aspirations voyage pour le fameux "monde d'après"...

Les Français ont le mal du voyage

Contraints par les confinements, couvre-feu, limitations de déplacement et autres règles en vigueur pour contrer l'épidémie de Covid-19, les ménages français ont vu leurs habitudes évoluer depuis un an, notamment en matière de loisirs...

Aussi, on comprend mieux que la possibilité de voyager figure parmi les choses qui leur manquent le plus : 1 répondant au questionnaire sur 2 (51%) déclare que la première chose qu'il fera une fois les restrictions levées sera d'organiser son prochain voyage. Un besoin d'évasion qui surpasse même la hâte de revoir ses proches et amis, citée par 16% d'entre eux. En seconde position, ils sont 29% à prévoir d'aller au restaurant : autre loisir actuellement impossible...

Des escapades urbaines et " de proximité " avant tout...

En matière de destination, un peu échaudés par la fermeture des frontières, ils sont une majorité à souhaiter rester sur le continent européen (53%) et à vouloir visiter la France (45% des répondants), juste devant l'Espagne (37%) et pour les plus ambitieux, les Etats-Unis (28%), destinations proposées par le groupe Ascott.

Enfin, concernant la typologie de séjour, les destinations urbaines de type grandes métropoles ou capitales semblent l'emporter (53%) et c'est en priorité en couple qu'ils envisagent ce premier voyage post-Covid 19 (51%).

Une certaine prudence reste de mise...

S'ils aspirent à voyager de nouveau, le temps n'est pas à l'anticipation : 90% des personnes interrogées n'ont pas réservé leur prochain voyage à date.

Au-delà de la localisation, critère qui reste majeur pour 70% des répondants, deux autres critères occupent une place importante : des conditions d'annulation flexibles, pour 61% d'entre eux et le respect des mesures d'hygiènes mises en place dans les hôtels et résidences hôtelières (61%).

Méthodologie : enquête menée auprès de la base opt-in d'Ascott entre le 21 et le 27 janvier - 950 répondants résidant en France, entre 18 et 65 ans.