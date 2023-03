"Volta Zero" : La BEI envisage un prêt d'amorçage-investissement de 40 ME dans Volta Trucks

Le financement de la BEI soutiendra le déploiement de l'infrastructure "Truck as a Service" (TaaS) de Volta Trucks sur la période 2023-2026.

(Boursier.com) — Volta Trucks, constructeur leader innovant de camions tout-électriques et fournisseur de services, a confirmé l'engagement de la Banque Européenne d'Investissement (BEI) à travers un prêt d'amorçage-investissement à hauteur de 40 millions d'euros.

A travers le soutien financier de Volta Trucks, l'objectif de la Banque Européenne d'Investissement est de contribuer à l'électrification du secteur du transport routier en facilitant le déploiement de camions électriques. Le projet s'inscrit dans le cadre global des politiques de la Commission Européenne visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, dont la "Sustainable and Smart Mobility Strategy" (décembre 2020) et le "Green Deal" de l'Union Européenne (novembre 2021).

Climat oblige...

En outre, le projet contribue à la réalisation de l'objectif de la BEI en matière de transports durables et d'actions en faveur du climat, ce qui est conforme aux objectifs de prêts de la banque et à sa politique de prêts dans le secteur des transports...

Commentant le prêt d'amorçage-investissement proposé par la BEI, Essa Al-Saleh, Directeur Général de Volta Trucks, déclare : "Recevoir l'approbation et le soutien de la Banque Européenne d'Investissement est une formidable validation de notre objectif ambitieux de devenir un champion européen de l'électrification des flottes de véhicules. Nous sommes convaincus que notre proposition "Truck as a Service", que la BEI soutient, offre aux gestionnaires de flottes un moyen simple et facile d'électrifier leur flotte, et le prêt de la BEI accélérera considérablement ce processus."

A propos du Volta Zero

Le Volta Zero est le premier véhicule tout-électrique de 16 tonnes au monde conçu pour la logistique urbaine, réduisant ainsi l'impact environnemental des livraisons en centre-ville. Le Volta Zero a été conçu à partir d'une page blanche et offre une autonomie de 150 à 200 km en électricité pure...

La sécurité est également au coeur de Volta Trucks, qui a pour ambition de construire les camions les plus sûrs pour les villes. Le Volta Zero a été conçu dès le départ pour être électrique, ce qui facilite un changement radical dans la sécurité du véhicule, du conducteur et des piétons. Grâce à la suppression du moteur à combustion interne, l'opérateur d'un Volta Zero est assis en position centrale de conduite, avec un siège beaucoup plus bas que dans un camion traditionnel. Cette combinaison, ainsi que la conception de la cabine de style verrière, donne au conducteur une large visibilité de 220 degrés, minimisant ainsi les angles morts dangereux.

Volta Trucks innove également avec sa solution "Truck as a Service" qui révolutionne le financement et l'entretien des flottes de véhicules utilitaires et poids lourds. L'offre "Truck as a Service" propose aux gestionnaires de flottes un moyen simple et efficace d'électrifier leur flotte et leur facilite la tâche à chaque étape moyennant une redevance mensuelle unique et abordable qui donne accès à un Volta Zero tout-électrique, ainsi qu'à toute son infrastructure de charge, l'entretien, la maintenance, l'assurance et la formation nécessaires pour maximiser le temps de fonctionnement des véhicules et l'efficacité opérationnelle de la flotte...