Volkswagen lance le chantier de sa première usine de batteries en Europe

Le constructeur allemand va investir avec ses partenaires 20 milliards d'euros dans une nouvelle société de batteries automobiles...

(Boursier.com) — Alors que Volkswagen souhaite ne plus dépendre de fournisseurs extérieurs pour ses futures batteries, le constructeur automobile a lancé, la semaine dernière, le chantier de sa première usine de batteries européenne. Tentant de concurrencer Tesla, leader sur le marché, le groupe allemand et ses partenaires vont investir plus de 20 milliards d'euros pour créer une nouvelle société, PowerCo, qui prendra en charge les activités dans le domaine des batteries au niveau mondial, rapporte 'Reuters'.

Ces investissements massifs, qui se font dans le cadre de ses efforts pour élargir son offre sur le marché des véhicules électriques, doivent déboucher sur la création d'au moins 20.000 emplois et des ventes annuelles supérieures à 20 milliards d'euros d'ici 2030. L'unité PowerCo gérera sa production et sa recherche de batteries, de l'exploitation minière au recyclage, et des projets comprenant des systèmes de stockage d'énergie.

Volkswagen a fait ces annonces lors de la cérémonie de pose de la première pierre de sa première usine en Europe de cellules de batteries, qui se situe dans la ville de Salzgitter, dans la région allemande de Basse-Saxe. Baptisée "SalzGiga", elle sera opérationnelle dès 2025.

Devancer Tesla ?

"La voiture reste le coeur de notre activité, mais elle sera le produit numérique le plus complexe au monde lorsqu'elle deviendra électrique et autonome, faisant de nous des développeurs de logiciels et des fabricants de batteries", a expliqué le directeur général Herbert Diess jeudi dernier, lors de la cérémonie d'inauguration.

"L'avenir de la mobilité se fera à nouveau à Salzgitter", a affirmé de son côté le chancelier allemand Olaf Scholz, présent à la cérémonie, rappelant que la première économie européenne vise 15 millions de véhicules électriques en circulation d'ici 2030.

Le nom de l'usine est un clin d'oeil à la "Gigafactory", l'usine de batteries de Tesla qui a récemment ouvert ses portes près de Berlin. Le constructeur allemand a indiqué que son projet visait à aider l'entreprise à rattraper et éventuellement à devancer son rival américain.

Six usines en Europe

Le groupe prévoit six projets de méga-usines européennes d'une capacité de 40 GWh chacune - celle de Salzgitter doit servir de "modèle" pour les futures installations - et deux en Amérique du Nord.

Lors de la cérémonie, Volkswagen a également présenté la cellule de batterie standardisée qu'elle avait annoncée en 2021 et qui doit être utilisée dans jusqu'à 80% des modèles du groupe.