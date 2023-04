Voitures électriques : une "préférence européenne" pour les bonus écologiques ?

La Plateforme de la filière automobile (PFA) plaide pour privilégier le "made in Europe", pour éviter que les "coups de pouce" bénéficient notamment aux véhicules chinois.

(Boursier.com) — Des aides publiques à l'achat de voitures électriques réservées uniquement aux véhicules "made in Europe" ? C'est la proposition formulée jeudi par la Plateforme de la filière automobile (PFA), pour éviter que ces coups de pouce bénéficient surtout à des modèles importés, notamment de Chine...

"La possibilité d'un bonus réservé à des véhicules fabriqués sur le sol européen, à l'image de l'IRA (Inflation Reduction Act) aux Etats-Unis, fait partie des pistes de réflexion", a déclaré à Reuters Marc Mortureux, directeur général de la PFA, en marge d'une conférence sur l'éventualité d'un "Buy European Act". "L'objectif est de donner à l'industrie européenne le temps de se consolider", a-t-il ajouté...

Bonus écologique

En France, le bonus écologique pour l'achat d'une voiture électrique peut atteindre aujourd'hui 5.000 euros, quelle que soit l'origine géographique du véhicule. En début d'année, l'américain Tesla est devenu éligible à cette aide à la faveur d'une baisse de ses tarifs.

La décision européenne d'interdire les ventes de véhicules à moteur thermique en 2035 fait craindre que le continent ne dispose pas d'une offre alternative de véhicules électriques suffisante pour répondre à la demande, notamment sur le segment d'entrée de gamme. L'Europe a mis en chantier sur son sol de nombreuses usines de batteries pour réduire sa dépendance vis-à-vis de l'Asie, mais elle risque de ne pas être prête à temps en cas d'offensive commerciale de véhicules électriques chinois plus abordables.

En France, Emmanuel Macron a promis un système de "leasing social" pour aider les ménages modestes à s'offrir une voiture électrique dès 100 euros par mois. Problème : le calendrier s'est aussi trouvé retardé...

Préférence européenne

L'instauration d'une préférence européenne suscite toutefois de profonds désaccords au sein de l'Europe car elle va à l'encontre de la tradition de libre-échange du bloc. L'opinion des acteurs de la filière dépend aussi de leur propre exposition aux marchés américain ou chinois.

En préambule de la conférence, le président de la PFA Luc Chatel a agité la menace chinoise et qualifié le "Fit for 55" - l'objectif de l'UE visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'UE d'au moins 55% d'ici à 2030 - de "plus grand abandon de souveraineté de l'histoire."