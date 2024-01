Voitures électriques : l'UE va inspecter BYD, Geely et SAIC

Renault et BMW, ne seraient pas visées par l'enquête...

(Boursier.com) — La Commission européenne affûte ses armes dans l'enquête sur les subventions automobiles chinoises. Des enquêteurs vont inspecter les sites de plusieurs constructeurs de véhicules électriques chinois dans les semaines à venir, selon les informations de l'agence de presse Reuters. Ils se rendront chez BYD, Geely et SAIC, ont indiqué deux sources. En revanche, les marques non chinoises produisant en Chine, telles que Tesla, Renault et BMW, ne seront pas visées par l'enquête.

Lancée en octobre et prévue pour durer 13 mois, l'enquête permettra de déterminer s'il convient d'imposer des droits de douane punitifs pour protéger les fabricants européens de véhicules électriques, les modèles chinois se vendant généralement 20% moins chers.

Des visites ce mois-ci et en février

Une source a indiqué que les enquêteurs étaient arrivés en Chine, tandis qu'une autre a précisé que des visites étaient prévues ce mois-ci et en février. L'objectif est de vérifier les réponses des constructeurs automobiles aux questionnaires, c'est-à-dire d'effectuer des inspections sur place. Les documents de la Commission européenne relatifs à l'enquête indiquent qu'elle en est au "stade de l'initiation", les visites de vérification étant prévues pour le 11 avril.

Cette enquête a été qualifiée de protectionniste par la Chine, et a exacerbé les tensions entre Pékin et l'UE. La semaine dernière, la Chine a ouvert une enquête antidumping sur le cognac importé d'Union européenne, une mesure qui semble viser particulièrement la France, qui soutient l'enquête sur les véhicules électriques.

Marché important

La Chine est un marché important pour le cognac, puisqu'elle représente un quart des exportations mondiales, et les observateurs voient dans cette annonce une mesure de protectionnisme, alors que en réponse à la décision de l'Union européenne, en septembre, de lancer une enquête concernant les subventions chinoises aux véhicules électriques. Pékin n'avait à l'époque pas caché son agacement et le secteur se retrouverait donc pris dans une guerre commerciale beaucoup plus large.

La part des véhicules fabriqués en Chine sur le marché des voitures électriques de l'Union européenne a augmenté à 8% et pourrait atteindre 15% en 2025. Parmi les marques chinoises populaires exportées vers l'Europe figurent MG de SAIC et Volvo de Geely.