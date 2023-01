Voitures électriques : l'objectif de 100.000 bornes de recharge n'est toujours pas atteint...

Au 31 décembre 2022, on dénombrait 82.107 bornes de recharge sur le territoire, alors que le gouvernement espérait atteindre les 100.000 bornes en 2021...

(Boursier.com) — La France n'aura toujours pas rattrapé son retard... Lancé fin 2020 par le gouvernement, en partenariat avec des entreprises du secteur, le plan "Objectif 100.000 bornes" avait pour ambition, comme son l'indique, d'installer 100.000 bornes de recharge électriques d'ici la fin de l'année 2021, pour accompagner l'essor des véhicules électriques. A la fin de l'année 2022, l'objectif chiffré n'est toujours pas atteint...

Selon le baromètre national des infrastructures de recharge ouvertes au public de l'Association nationale pour le développement de la mobilité électrique (Avere) et du ministère de la Transition énergétique, la France comptait 82.107 points de recharge au 31 décembre dernier. Sur un an, 28.840 points de recharge, répartis entre 8.472 nouvelles stations, ont été déployés sur le territoire, soit une hausse de 53%.

Dans le détail, 36% des points de recharge dans l'Hexagone sont installés par des commerces (29.564 bornes), 35% sur des parkings (28.585) et 24% sur la voirie (20.019). On compte 122 points de recharge en moyenne pour 100.000 habitants...

[Publication] 2022 : Quelle année enrichissante pour la #mobilitéélectrique ! ??🚘 Retrouvez les chiffres-clés de 2022 ainsi que les perspectives pour l'année 2023 dès à présent sur notre site ??https://t.co/5PIKpbyIVU — Avere-France ?? (@AvereFrance), via Twitter

"Donner un nouvel élan aux déploiements"

"En ajoutant une estimation des points de recharge privés, la France dénombrait, en fin d'année dernière, environ 1.200.000 points de recharge", précise l'association, qui estime que le projet est malgré tout réussi.

"L'objectif de 100.000 points de recharge (ouverts au public) avait surtout pour ambition de donner un nouvel élan aux déploiements. En ce sens, c'est réussi : nous sommes passés en un an de 53.667 points de recharge ouverts au public à plus de 80.000", tempère Clément Molizon, délégué général de l'Avere-France.

"Maintenir l'effort" pour répondre aux besoins des utilisateurs

"Ce sont ainsi plus de 25.000 points de recharge qui sont sortis de terre en un an, soit plus qu'entre 2016 et 2020 ! Autre comparaison pertinente : entre 4 et 5.000 points de recharge étaient installés, par an, entre 2014 et 2020, tandis qu'environ 50.000 points de recharge ont été mis en place entre 2021 et 2022", souligne-t-il.

Il admet toutefois qu'il faut "maintenir l'effort afin de répondre aux besoins des utilisateurs". L'Avere estime qu'en 2030, il faudra entre 330.000 et 480.000 points de recharge ouverts au publics pour les véhicules légers...