Voitures électriques : BMW affiche sa confiance pour 2024 !

Le constructeur se montre bien plus optimiste que ses concurrents Mercedes ou Volkswagen...

(Boursier.com) — BMW est optimiste pour ses ventes de véhicules entièrement électriques en 2024, ce qui en fait un des rares constructeurs allemands à afficher de bonnes perspectives, ses concurrents ayant vu la demande ralentir en Chine... S'exprimant vendredi lors d'une conférence téléphonique sur les résultats, le directeur général Oliver Zipse a déclaré qu'il n'était "pas nerveux" à l'idée d'une guerre des prix en Chine, qui frappe jusqu'à présent principalement les producteurs du marché de masse plutôt que le segment du luxe...

BMW n'a aucun intérêt à baisser les prix de ses véhicules électriques comme le font ses concurrents, a-t-il ajouté... Compte tenu du carnet de commandes, Oliver Zipse s'est dit confiant quant à un bon début pour l'année à venir. Le constructeur allemand a fait état d'une marge de 9,8% au troisième trimestre pour son activité de voitures de luxe, dépassant même les attentes des analystes. Les ventes de véhicules haut de gamme ont augmenté, tout comme la proportion des commandes de véhicules électriques...

Optimisme affiché

Les résultats de BMW offrent un peu d'air à l'industrie automobile allemande, qui a subi récemment la pression des taux d'intérêt en hausse et l'affaiblissement de la demande sur fond d'inflation persistante... Du côté des concurrents, Mercedes Benz a signalé la semaine dernière une baisse de ses marges, tandis que Volkswagen a déclaré vouloir accélérer ses efforts de réduction des coûts...

L'action BMW a progressé de 6% sur la semaine à la bourse de Francfort, et affiche une hausse de plus de près de 12% cette année, tandis que son rival Mercedes a reculé de plus de 5% et Volkswagen chuté de 10% sur la même période. Le directeur financier Walter Mertl a déclaré que les nouveaux modèles comme la Série 5 dopaient les commandes de BMW, qui sont "très fortes", permettant au groupe de maintenir des prix plus élevés...