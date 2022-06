Voitures électriques : bientôt des bornes de recharge tous les 60 km en Europe ?

Les ministres des Transports de l'Union européenne se sont accordés pour faire installer une station de recharge de véhicules électriques tous les 60 kilomètres sur le réseau routier rapide de l'UE à horizon 2025.

(Boursier.com) — L 'objectif est ambitieux. Les ministres des Transports de l'Union européenne, réunis à Luxembourg, sont parvenus jeudi soir à un accord pour obliger les gouvernements des 27 Etats membres à accélérer le déploiement de bornes de recharge de véhicules électriques sur le réseau routier rapide de l'UE.

L'objectif de ce plan, qui s'inscrit dans le cadre du paquet climat "Fit for 55" est ainsi d'implanter une station publique de recharge tous les 60 kilomètres sur le réseau transeuropéen de transport (RTE-T) d'ici à 2025 (avec au moins une borne ultrarapide, de puissance supérieure à 150 kW).

La question de l'autonomie est l'un des principaux freins à l'achat d'un véhicule électrique. "On ne peut pas demander aux Européens de changer pour un véhicule électrique s'ils n'ont pas la certitude de pouvoir recharger, avec une bonne répartition des bornes", a ainsi commenté depuis Luxembourg Amélie de Montchalin, la ministre française de la Transition écologique, citée par 'Les Echos'.

Des infrastructures "faciles d'utilisation" dans l'UE

L'objectif est d'avoir couvert le réseau principal d'ici à fin 2025, puis la totalité en 2030, en y assurant une "interopérabilité totale" et des infrastructures "faciles d'utilisation". Jusqu'ici, l'Europe de l'électrification des transport a avancé à plusieurs vitesses, et la Cour des comptes européenne a estimé que "parcourir l'UE au volant d'un véhicule électrique reste compliqué", dans un rapport daté de mai 2021.

L'industrie automobile, qui a entamé un virage coûteux vers l'électrification se plaint régulièrement du manque de volonté des Etats membres à déployer le réseau nécessaire. L'Association des constructeurs européens d'automobile (ACEA) a estimé fin mars, dans une étude confiée au cabinet Mc Kinsey, que l'Europe aurait besoin de 6,8 millions points de recharge d'ici à 2030 si elle veut tenir l'objectif de réduire de 55% les émissions polluantes des voitures.

60.000 points de recharge publics en France

Sur les routes de France, fin avril, il y avait 60.000 points publics de recharge, selon l'Avere France, l'association nationale pour le développement de la mobilité électrique. C'est 40% de moins que ce qu'avait promis Emmanuel Macron lors de son premier quinquennat (100.000).

Mais si l'on considère la totalité des points de recharge (publics, en entreprise et à domicile), la France fait tout de même mieux que la plupart des autres pays européens, et se place en 3e position derrière les Pays-Bas et l'Allemagne, et devant le Royaume-Uni.

Toutefois, et c'est un frein aux longs voyages, les autoroutes françaises sont pour l'instant sous-équipées en bornes à haute puissance. Ces modèles dix à vingt fois plus rapides que ceux qu'on trouve chez les particuliers permettent de passer de 20% à 80% de son plein en moins de 20 minutes.