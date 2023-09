Voitures chinoises : vers des droits de douane en forte hausse après l'enquête de Bruxelles ?

"Ca se traduit souvent par des augmentations de droits de douane de 10 à 20%", a expliqué dimanche le commissaire européen Thierry Breton.

(Boursier.com) — L 'enquête de la Commission européenne sur les véhicules électriques chinois qui auraient bénéficié de subventions publiques pourrait se traduire par des augmentations de droits de douane de 10 à 20%, a déclaré dimanche Thierry Breton sur LCI. La Commission européenne a annoncé la semaine dernière son intention de se pencher sur ce dossier, alors que la concurrence agressive des véhicules chinois à bas coût inquiète les grands constructeurs européens.

"Je ne veux pas préjuger de ce que vont donner les résultats de l'enquête que nous ouvrons, mais généralement, si je regarde ce qui se passe sur les enquêtes qu'on ouvre, ça se traduit souvent par des augmentations de droits de douane de 10 à 20%. On va voir, on va voir", a déclaré le commissaire européen chargé du Marché intérieur.

27,5% aux Etats-Unis

"Aujourd'hui il y a 10% de droits de douane sur les véhicules électriques qui arrivent de Chine en Europe. Aux États-Unis, c'est 27,5%... peut-être qu'il faut regarder", a suggéré Thierry Breton. "Si on augmente les droits de douane, rien n'empêchera un gouvernement de donner des primes à ceux qui en auront besoin, notamment au prorata de ce qui a été augmenté à l'entrée de nos frontières", a-t-il précisé, interrogé sur le coût pour les consommateurs.

Dans cette enquête, Bruxelles va étudier "les subventions directes ou indirectes qui sont reçues" par les constructeurs. "Il va y avoir des discussions avec les autorités chinoises, avec les constructeurs automobiles", a expliqué Thierry Breton.

Confrontés à une concurrence accrue sur le marché domestique et au ralentissement de l'économie, les constructeurs chinois se tournent de plus en plus vers l'export, ce qui s'est traduit par une hausse des exportations de 31% en août, après 63% en juillet, selon les données officielles. Leur part de marché en Europe est montée à 8% cette année pour les voitures électriques neuves, contre 4% en 2021, selon la société Inovev.

Les Chinois dopent leurs exportations

"Les marchés mondiaux sont désormais inondés de voitures électriques moins chères. Et leur prix est maintenu artificiellement bas grâce à d'énormes subventions publiques", a déclaré Ursula von der Leyen dans son discours annuel devant le Parlement européen. "Je peux donc annoncer aujourd'hui que la Commission lance une enquête anti-subventions sur les véhicules électriques en provenance de Chine. L'Europe est ouverte à la concurrence. Elle n'est pas favorable à un nivellement par le bas", a ajouté la présidente de l'exécutif européen.