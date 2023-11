Voiture électrique : un achat pas pour tout de suite ?

"Les voitures thermiques semblent avoir encore quelques belles années devant elles", selon une étude de l'Observatoire Cetelem...

(Boursier.com) — La vente de voitures neuves à moteur essence ou diesel sera interdite à partir de 2035 dans les pays de l'Union européenne. Un calendrier serré pour les automobilistes, qui semblent pourtant peu pressés de passer à l'électrique, selon le dernier observatoire Cetelem. D'après cette étude, réalisée dans 16 pays et auprès de 15.000 personnes, "les voitures thermiques semblent avoir encore quelques belles années devant elles".

Seulement deux personnes interrogées sur dix prédisent leur remplacement complet par les voitures électriques avant cinq ans. Pour quatre automobilistes sur dix, ce scénario n'interviendra même pas avant 15 ans, horizon fixé par l'Union européenne. Et parmi les futures acquéreurs, seul un sur trois compte choisir l'électrique. "Les Chinois et, à un degré moindre, les Norvégiens confortent leur leadership électrique avec respectivement 65% et 43% d'intentions d'achat. À l'inverse, c'est (...) en France, en Belgique, en Autriche et aussi en Pologne que ces intentions sont moins affirmées, aux alentours de 20%", écrivent ls auteurs de ce rapport.

Blocages

Le blocage est d'abord économique. Pour près de la moitié des sondés, le prix d'un véhicule électrique est trop élevé - les Néerlandais et les Français sont les premiers à le souligner. Un point de vue qui effleure seulement 13% des Chinois, convertis de longue date. Autre point noir : les difficultés de recharge et l'autonomie limitée. Ces deux sujets préoccupent environ trois personnes sur dix. Et de façon étonnante, c'est en Chine que ces questions sont le plus soulevées, à l'inverse du Mexique où elles ne préoccupent que modérément. Une bonne nouvelle toutefois pour les constructeurs : à peine 10% des automobilistes craignent de ne pas pouvoir revendre leur véhicule après achat.

Pour passer le cap, les automobilistes réclament massivement (trois personnes sur quatre) des aides de leurs gouvernements. En France, ils sont 66%, derrière la Chine (74%) et devant l'Allemagne (62%). Pour rappel en France, dans le cadre du système Bonus/Malus, les véhicules émettant moins de 20 g/km de CO2 bénéficient d'une prime unique de 7.000 euros. Pour les véhicules entre 21 et 50 g/km, le bonus est de 5.000 euros.