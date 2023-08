Voiture électrique : 54% des Français regrettent leur achat

Des regrets qui s'expliquent notamment par la hausse des prix de l'électricité, selon une enquête YouGov menée par la startup danoise Monta.

(Boursier.com) — Alors que les tarifs réglementés de vente de l'électricité ont grimpé de 10% le 1er août dernier, sur décision du gouvernement, l'inquiétude monte chez les propriétaires de véhicules électriques. Comme le révèle une enquête YouGov menée par la startup danoise Monta, publiée la semaine dernière, 54% des Français affirment regretter leur achat en raison notamment de la hausse des prix de l'électricité.

Dans les détails, parmi les sondés qui expriment des réserves concernant leur acquisition de véhicule électrique, 19% ont répondu "oui, beaucoup", 35% ont répondu "oui, en partie", et 10% "je ne sais pas". A l'inverse, 36% ne manifestent aucun regret vis-à-vis de leur achat, d'après le sondage réalisé auprès de auprès de 6.167 Français âgés de plus de 18 ans selon la méthodologie CAWI entre le 6 et le 13 mars 2023.

Pour rappel, le gouvernement a annoncé augmenter les tarifs de l'électricité de 10% le 1er août dans le cadre d'une sortie progressive du "bouclier tarifaire" mis en place, depuis octobre 2021, pour limiter les hausses dues à la crise énergétique européenne sur fond de guerre en Ukraine. Les tarifs avaient déjà augmenté de 15% le 1er février.

"Manque de transparence et d'information sur le marché concernant le prix"

Dans le même temps, 62% des propriétaires de véhicules électriques en France se montrent plutôt satisfaits des tarifs de l'électricité, car ils estiment que les prix du marché ne sont pas injustes.

"Ce regret est en partie la résultante d'un manque de transparence et d'information sur le marché concernant le prix", explique dans un communiqué Amine Gharby, directeur France de Monta, précisant que "le prix de la recharge varie en fonction des bornes, le conducteur connaît le montant final de la recharge seulement à la fin du temps de charge".

Difficulté à accéder au point de recharge le plus avantageux

Il évoque également "l'offre", alors qu'il estime qu'"il est difficile de voir où se trouvent les meilleures options de prix". Concernant l'accessibilité, Amine Gharby souligne que l'accès au point de recharge le plus avantageux peut se révéler compliqué, étant donné qu'il est nécessaire de télécharger une application, d'être affilié à un opérateur de mobilité ou même de posséder une marque de voiture spécifique.

"Le manque de transparence, dû principalement à la fragmentation du réseau de tarification entre les différents acteurs, empêche le secteur de prendre en compte l'intérêt public, ou même l'intérêt économique", regrette-t-il.