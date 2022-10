Voiture électrique : 30 % des Français songent à en acheter une

Selon un sondage réalisé par l'institut Odoxa, 72% des Français estiment que le coût à l'achat fait partie des principaux freins au passage à l'électrique...

(Boursier.com) — Alors que le gouvernement a pour ambition d'accélérer la transition vers les véhicule électriques, la fin des ventes de véhicules thermiques étant fixée pour 2035, un sondage Odoxa, publié ce jeudi et réalisé pour les cabinets Kea & Partners et Mascaret (ex-Dentsu Consulting), le journal Stratégies, BFM Business et l'Usine Digitale, révèle que 54% des Français se sont renseignés et ont envisagé d'acheter un modèle hybride (45%) ou électrique (30%).

Mais seuls 11% l'ont fait et possèdent aujourd'hui une voiture hybride (8%) ou électrique (4%). L'enquête, qui a également été réalisée auprès de professionnels de la Tech, "généralement plus avant-gardistes mais aussi urbains et aisés", l'intérêt est quasi-unanime pour eux : 72% ont envisagé l'achat d'un véhicule hybride (60%) ou électrique (45%). Mais encore une fois, seule une minorité a franchi le pas : 22% possèdent un véhicule hybride (16%) ou électrique (10%).

"La voiture électrique est aujourd'hui proposée par quasiment tous les constructeurs, mais nous l'avons vu, les Français sont encore loin d'être séduits", affirme le directeur d'études d'Odoxa, Emile Leclerc, évoquant plusieurs freins à l'achat d'une voiture électrique.

Le coût, le manque d'autonomie et de bornes de recharge

Selon l'étude, 72% des Français interrogés estiment que le premier obstacle est son coût à l'achat. Les sondés jugent ensuite que son autonomie est encore insuffisante (53%). Enfin, le troisième frein est lié aux bornes de recharges : 36% pensent qu'il n'y en a pas encore assez et 28% évoquent un temps de recharge trop long.

Interrogés sur la perception de l'avenir des différents types de véhicules, les Français misent avant tout sur la voiture hybride pour représenter "la voiture de demain" (67%). D'autres part, 63% d'entre eux voient le véhicule à hydrogène, encore marginal à l'heure actuelle, comme une alternative sérieuse aux véhicules thermiques.

12% des Français encore "attachés" au véhicule thermique

Par ailleurs, le sondage indique que seuls 12% des Français sont "attachés" au véhicule thermique. "Cela implique qu'avec les bonnes infrastructures (disponibilités des bornes de recharges), les bonnes technologies (meilleures autonomie des batteries) et des incitations financières, la France peut atteindre ses ambitions pour limiter les émissions carbones liées aux usages des véhicules automobiles", souligne Fabrice Catala, associé du groupe Kea (Ylios), en charge des secteurs des énergies et du transport.

Dans une interview accordée aux 'Echos', parue lundi, Emmanuel Macron a, pour rappel, annoncé une hausse du bonus écologique. "En 2017, l'électrique ne représentait que 1% des ventes, aujourd'hui c'est 13%, et nous atteindrons 30% à la fin du quinquennat selon les projections", a détaillé le président de la République. Nous allons continuer dans cette direction et maintenir notre dispositif pour accompagner plus de ménages". "Parce que nous voulons rendre la voiture électrique accessible à tous, nous allons même porter le bonus écologique de 6.000 à 7.000 euros pour la moitié des ménages, les plus modestes", a-t-il ajouté.

[Cette enquête a été réalisée par internet début octobre auprès d'un échantillon de 1.004 Français représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, et 304 professionnels des technologies, du numérique et de l'innovation, selon la méthode des quotas.]