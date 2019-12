'Visit The USA' dresse le top 10 des évènements incontournables

2020, une année placée sous le signe du divertissement !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'année 2020 s'annonce chargée et spéciale pour les États-Unis avec de nombreux évènements et nouvelles ouvertures. 'Visit The USA' met en lumière les événements les plus importants de l'année prochaine qui rendent les séjours aux États-Unis de plus en plus attrayants...

Academy Museum of Motion Pictures - Los Angeles, Californie

C'est en 2020 qu'ouvrira le très attendu Academy Museum of Motion Pictures sur le Miracle Mile de Los Angeles, qui deviendra le premier musée au monde des sciences du cinéma. Le projet, conçu par l'architecte Renzo Piano, lauréat du prix Pritzker, comprendra 6 étages de galeries, desespaces d'exposition, des salles de cinéma et des espaces éducatifs ultramodernes.

Les expositions inaugurales comprendront une rétrospective du cinéaste légendaire Hayao Miyazaki (le premier du genre aux États-Unis) et Making of : The Wizard of Oz.

Planet Word Museum - Washington D.C.

Inauguré au printemps 2020 à Washington D.C, le nouveau Planet Word Museum sera un espace dédié à la promotion de l'amour des mots, de l'alphabétisation et de la narration. Le musée ouvrira ses portes au sein de l'école où Alexander Graham Bell, l'ingénieur qui a inventé le téléphone, a dirigé un laboratoire.

L'objectif du musée est de célébrer l'amour des mots et des langues mais aussi de permettre aux visiteurs de découvrir comment les mots façonnent nos vies, nos décisions et nos relations. Le musée présentera également une installation sonore interactive de l'artiste contemporain mondialement connu, Rafael Lozano-Hemmer.

Première exposition consacrée aux oeuvres originales de Van Gogh dévoilée à Detroit, Michigan

Le travail artistique de Van Gogh sera célébré du 21 juin au 27 septembre 2020 au Detroit Institute of Arts, qui fut le premier musée public des États-Unis à acquérir une peinture de Vincent Van Gogh.L'oeuvre " Autoportrait, 1887 " a été acquise par le musée en 1922, faisant du Detroit Institute of Arts le lieu parfait pour la première exposition consacrée aux oeuvres originales de l'artiste aux États-Unis.

L'exposition présentera environ 65 peintures et oeuvres de Van Gogh et mettra en lumière la façon dont les pionniers du modernisme ont positionné l'artiste dans la conscience américaine.

Le Santa Barbara Museum of Art s'agrandit - Californie

Au printemps 2020, le Musée d'Art de Santa Barbara dévoilera une nouvelle aile de plusieurs étages qui abritera la photographie, l'art asiatique et d'autres expositions. À cette occasion, à partir d'octobre 2020, le musée accueillera une exposition sur Van Gogh et ses influences, intitulée "À travers les yeux de Vincent".

Il plongera le spectateur dans l'imaginaire visuel de l'artiste, et présentera 15 oeuvres d'art de Van Gogh, aux côtés de plus de 125 oeuvres d'art sélectionnées pour refléter l'art varié que l'artiste appréciait le plus.

Le meilleur bar au monde est à New York !

2020 sera une grande année pour les amateurs de bars : Dante, le célèbre bar et restaurant de West Village à New York, a décroché la première place de la liste des 50 meilleurs bars du monde établie par William Reed Business Media, qui compile déjà les 50 meilleurs restaurants du monde.

Parmi la liste des 50 meilleurs bars au monde, la ville de New York est bien représentée avec The Nomad (4), Katana Kitten (14), The Dead Rabbit (22) et Employees Only (26).

Par ailleurs, dans la suite du classement des meilleurs bars au monde - du 51ème au 100ème - les États-Unis ont une place de choix avec 9 bars récompensés, dont 4 situés à New York.

Le restaurant St. John ouvrira ses portes à Los Angeles

En octobre 2020, l'un des restaurants les plus influents de Londres arrive au États-Unis et ouvrira ses portes à Culver City dans le comté de Los Angeles. L'établissement de Londres, dirigé par Fergus Henderson et Trevor Gulliver, est bien connu dans le monde entier pour sa cuisine savoureuse, ses plats inventifs ainsi que pour son sandwich au bacon et ses beignets.

Le St. John a récemment célébré son 25e anniversaire, son ouverture à Los Angeles sera le premier établissement loin de la capitale britannique. D'autres marques britanniques, dont le groupe hôtelier Hoxton, se sont établies dans diverses villes américaines, dont Los Angeles, au cours des dernières années.

LEGOLAND New York Resort ouvre à Goshen - New York

Le samedi 4 juillet 2020, le très attendu premier grand parc d'attractions du nord-est des États-Unis depuis plus de 40 ans ouvrira ses portes : LEGOLAND New York. Situé à 100 km au nord de New York, le parc à thème de 60 hectares à Goshen, est voué à devenir le plus grand parc LEGOLAND de Merlin Entertainment.Il proposera 7 univers et plus de 50 manèges, des spectacles et attractions pour les familles ayant des enfants âgés de 2 à 12 ans.

En 2021, un nouvel hôtel LEGOLAND New York ouvrira également ses portes.

Nouvelles attractions à Walt Disney World Resorts à Orlando en Floride et Busch Gardens à Williamsburg en Virginie

Au printemps 2020, Mickey and Minnie's Runaway Railway, la première attraction sur le thème de Mickey, va ouvrir à Disney's Hollywood Studios à Orlando, en Floride. Les visiteurs entreront dans le monde de Mickey Mouse grâce à des technologies de pointes qui donneront vie au monde des dessins animés.

À Busch Gardens Williamsburg, Pantheon, la montagne russe la plus rapide d'Amérique du Nord fera ses débuts en 2020, en Virginie. Il ravira les visiteurs avec 4 lancements et une vitesse de pointe de 116 km, deux inversions et une chute de 95 degrés !...

Ouverture du nouveau SoFiStadium LA Hollywood Park - Californie

L'été prochain ouvrira le SoFi Stadium de 70.000 places qui hébergera les deux équipes de NFL de Los Angeles : les 'Chargers' et les 'Rams'. Le stade accueillera également le Super Bowl LVI en 2022, le College Football National Championship game en 2023 et les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux olympiques de 2028.

Taylor Swift sera d'ailleurs l'une des premières artistes à se produire au complexe les 25 et 26 Juillet 2020. L'espace deviendra ainsi une des nouvelles salles de référence pour les événements sportifs et musicaux.

Les Raiders d'Oakland deviennent les Raiders de Las Vegas - Las Vegas, Nevada

En 2020, les Raiders d'Oakland, une des meilleures équipes de NFL aux États-Unis, vont devenir les Raiders de Las Vegas. À cette occasion, ils déménageront l'été prochain dans le tout nouveau Allegiant Stadium à Las Vegas, pour le grand plaisir des amateurs de sport de la ville qui auront pour la première fois une grande équipe sportive en résidence dans la ville. Le nouveau stade est l'un des espaces sportifs les plus attendus de la décennie, mais surtout l'un des plus avancés au monde, avec un toit en verre, des portes rétractables et de nombreuses possibilités de restauration.

La ville est également prête à accueillir le Draft de la NFL du 23 au 25 avril 2020 autour de l'emblématique Strip de Las Vegas. L'événement annuel est l'un des plus importants dans le calendrier sportif et implique les plus importantes équipes de NFL en sélectionnant les joueurs admissibles pour la saison, donnant aux fans la chance de voir leurs nouvelles équipes pour la première fois...