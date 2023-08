Virgin Galactic : premier voyage spatial pour trois "touristes"

La billetterie a été rouverte en 2022, avec des tickets proposés cette fois à 450.000 dollars.

(Boursier.com) — Virgin Galactic a emmené ses premiers touristes privés dans l'espace, un rendez-vous très attendu dans la quête du fondateur Richard Branson pour construire une "Ligne spatiale pour la Terre". Le vaisseau VSS Unity a atteint l'espace une heure après son décollage depuis le Nouveau-Mexique. La mission touristique, qui offrait à plusieurs passagers quelques minutes d'apesanteur avant de redescendre au sol, était le deuxième vol commercial de la compagnie après un test récent...

"Ce sont officiellement des astronautes", a déclaré une porte-parole de Virgin à propos des trois passagers. Il s'agit de Jon Goodwin, 80 ans, un Britannique ancien champion olympique, et de Keisha Schahaff, 46 ans, et sa fille Anastatia Mayers, 18 ans, qui avaient remporté un tirage au sort. Ils étaient à bord avec deux pilotes et une accompagnatrice...

That magical moment when your dreams comes true #Galactic02 pic.twitter.com/k5NsNlXb6u — Virgin Galactic (@virgingalactic), via Twitter

Près de 20 ans d'essais

La balade suborbitale couronne près de deux décennies de travaux de développement et permet à Virgin Galactic de commencer enfin à satisfaire les quelque 800 détenteurs de billets qui sont en attente de trajets vers l'espace. Virgin Galactic est en concurrence sur ce créneau avec Blue Origins, le groupe de Jeff Bezos.

Fondée en 2004, Virgin Galactic avait initialement promis de commencer à transporter des passagers dès 2007. À cette époque, les billets avaient été vendus pour 200.000 dollars puis portés à 250.000 dollars, l'entreprise faisant face à ses premiers retards. En 2014, un avion spatial s'est écrasé lors d'un vol d'essai, tuant un pilote et en blessant grièvement un autre, incitant l'entreprise à suspendre la vente de billets...

Des hauts et des bas...

Depuis, Virgin Galactic a connu des succès mais aussi certains échecs... En 2018, l'entreprise a atteint l'espace pour la première fois, et a même fait la "Une" des journaux en 2021 quand le patron Richard Branson lui-même s'est prêté à un vol test dans l'espace.

Virgin Galactic a ensuite choisi de faire une pause pendant deux ans, le temps de moderniser sa flotte de véhicules. La billetterie a été rouverte en 2022, avec des tickets proposés cette fois à 450.000 dollars. Si l'agenda est respecté, un vol devrait être organisé par mois...