Vin : 25% des Français réfléchissent à investir

55% d'entre eux déclarent ne pas se lancer par manque de connaissance, selon une étude.

(Boursier.com) — Trois quarts des Français (75%) sont consommateurs de vin et 82 % en achètent, avec une préférence pour le rouge, selon une étude publiée par le site Cavissima. Mais le marché de l'investissement dans le vin est encore relativement méconnu... D'après ce rapport, 25% des Français sont intéressés, une part qui progresse chez les hommes (29%), et de manière encore plus significative pour les 25-34 ans (34%) ainsi que les CSP+ (33%).

Des barrières sont là : 55% des Français interrogés déclarent ne pas investir dans le vin par manque de connaissance dans cet investissement, et 36% par manque d'espace et/ou de bonnes conditions de stockage.

Sûr et rentable ?

Autre enseignement de cette étude : 36% des sondés considèrent le vin comme un investissement sûr, et 34% comme un investissement rentable. Comment se lancer ? Un tiers des intéressés par cette classe d'actifs envisagent l'achat de grandes bouteilles destinées à la revente, tandis qu'un quart veulent investir dans des fonds d'investissement dédiés (25%, en hausse de 8 points par rapport à 2022).

Enfin, près d'un quart des Français se doutent ou savent que l'investissement dans le vin est régulé par l'Autorité des Marchés Financiers. "Ce chiffre est en progression de 4 points comparé à 2022, ce qui démontre la connaissance croissante des Français et renforce la confiance envers cet investissement. C'est un aspect essentiel pour la sécurité des investisseurs et du grand public", précise Cavissima.